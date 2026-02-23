La película de acción más cara jamás hecha en México. Este thriller promete romper todos los moldes: "La apuesta era grande y se nota en el resultado"

El cine mexicano no siempre se asocia con grandes despliegues de acción militar, persecuciones imposibles o venganzas al estilo de Hollywood. Por eso el estreno de 'Venganza' en cines mexicanos no es uno más: es una apuesta que busca romper con esa idea.

No, no es un remake de la saga con Liam Neeson ('Taken', titulada 'Venganza' en España) aunque comparte el género de acción y ese impulso primario de justicia personal llevada al extremo. Aquí la referencia más cercana sería el frenesí coreografiado de John Wick, pero con un sello mexicano y un protagonista inesperado: Omar Chaparro. Se trata, además, de la primera película mexicana producto del acuerdo entre Amazon y Cinépolis en llegar a salas, y todo apunta a que estamos ante la producción de acción más ambiciosa en la historia del país.

Una gran apuesta de acción

Dirigida por Rodrigo Valdés y protagonizada por Omar Chaparro, Alejandro Speitzer y Paola Núñez, es la película de acción con mayor presupuesto del cine mexicano. La historia de 'Venganza' sigue a Carlos y Miguel, dos soldados de élite de las fuerzas especiales mexicanas que han compartido misiones de alto riesgo durante años. Todo cambia cuando Carlos presencia el brutal asesinato de su esposa. Devastado, renace como el Capitán Toro y convierte el dolor en combustible para una cacería implacable. Tras la captura de uno de los grupos más sanguinarios del país un giro del destino lo vuelve millonario.

El proyecto fue anunciado durante el Amazon Upfront y marca el primer largometraje de Amazon MGM Studios pensado para un gran estreno en salas mexicanas. Escrita por Daniel Krauze a partir de una historia de Yalun Tu y Matt Bosack, la película combina acción brutal, humor negro y un tono oscuro que se adentra en la corrupción y el crimen. La propia distribuidora la define como "Una experiencia intensa, violenta y satírica, que promete adrenalina pura en la pantalla grande".

El tamaño de la apuesta también se refleja en el presupuesto. "Es la película de acción más cara jamás filmada en México. Vamos a romper todos los moldes, porque nunca se ha hecho acción [en México] de ese tamaño. Contamos con equipos de stunts búlgaros, hicimos la postproducción en Noruega y nos fuimos a editar a Barcelona. El director es un mexicano que vive en Los Ángeles haciendo películas de Jerry Bruckheimer, así que hicimos un dream team porque la apuesta era grande y se nota en el resultado", reveló Alonso Aguilar.

Omar Chaparro lo reforzó durante la promoción:

"Es la película más cara que se ha hecho en este país, y es la película más grande que se ha hecho de acción en México. Esta mal que yo lo diga pero si queremos que sigan haciendo estas películas tenemos que venir a verlas, es una apuesta, no depende de mí depende del público"

Con un elenco que también incluye a Luis Alberti, Natalia Solián, Gustavo Sánchez Parra y Lizeth Selene, y con estreno programado para el 26 de febrero de 2026, 'Venganza' busca abrir una nueva etapa para el género en México. Si funciona, no solo será un éxito puntual, sino el inicio de un modelo distinto para el cine de acción hecho en el país.

Hasta ahora, en el cine mexicano, títulos como 'Roma', por su ambiciosa recreación de época y uso de CGI, 'Ana y Bruno', que en su momento fue la animación más cara con 104 millones de pesos, y 'Arráncame la vida', considerada una de las producciones más costosas de su año, han marcado el estándar de las grandes inversiones en México. Pero parece que el panorama le dará la bienvenida a otro título de récord más.

