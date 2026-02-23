'Breaking Bad' acaba de perder un récord que tenía desde hace 13 años. Su episodio número 1 ya no es el mejor de la historia de la televisión

El año 2013 quedó grabado en la memoria de los fans de 'Breaking Bad' por muchas razones. Principalmente porque fue el año que se emitió 'Ozymandias', el episodio 14 de la quinta y última temporada de la serie creada por Vince Gilligan. Desde entonces, el capítulo no solo fue considerado como el punto más alto de la ficción protagonizada por Walter White, sino también uno de los mejores episodios en la historia de la televisión.

Su título remite al poema homónimo de Percy Bysshe Shelley, una reflexión sobre la fugacidad del poder inspirada en Ramsés II, y funciona como declaración de intenciones, haciendo referencia a que incluso los imperios más sólidos terminan desmoronándose.

El mejor episodio de la historia

Durante años, 'Ozymandias' ostentó un impecable 10 en IMDb, pero eso ya no es así. De hecho, a día de hoy su puntuación ha descendido y se sitúa en un 9,6, abriendo un inesperado debate entre los que vimos la serie en su momento, porque esto fue realmente algo inédito.

En el capítulo se produce uno de los momentos más devastadores de la serie: la muerte de Hank Schrader, cuñado de Walter White y agente de la DEA. La carga emocional del capítulo, sumada a la caída definitiva del protagonista, convirtió el episodio en algo casi trágico para el espectador. Durante más de una década fue el único capítulo televisivo con una puntuación perfecta en IMDb.

Sin embargo, esto ya no es así. La nota empezó a bajar y ahora se sitúa en un 9,6, compartiendo terreno con otros episodios de otras producciones y siendo además superado o igualado por otros episodios de la misma serie como ‘One minute’, ‘Full measure’, ‘Salud’, ‘Crawl Space’, ‘Face off’, ‘Dead Freight’, ‘Say my name’ o ‘Gliding over all’, entre otros. Detrás de este movimiento aparece un nuevo competidor: 'El caballero de los siete reinos', el spin-off del universo de 'Juego de Tronos'.

El quinto episodio de la primera temporada de la nueva serie desató entusiasmo entre los seguidores de la saga fantástica, que impulsaron su valoración hasta rozar la perfección. Durante algunas horas, incluso alcanzó el 10/10, lo que generó una reacción inmediata de los fans de 'Breaking Bad'.

Lo que parecía una simple fluctuación estadística terminó convirtiéndose en una auténtica batalla digital. Los admiradores de Walter White comenzaron a puntuar a la baja el episodio del spin-off, mientras que seguidores del nuevo fenómeno hicieron lo propio con 'Ozymandias'. El resultado ha sido una guerra de calificaciones que demuestra que, más de diez años después, 'Breaking Bad' sigue levantando pasiones, aunque ya no reine en solitario con la perfección absoluta.

