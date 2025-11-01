'Breaking Bad' encaja perfectamente como secuela de 'Malcolm': Bryan Cranston dio la razón a los fans con un final alternativo

El final de 'Breaking Bad' fue un acontecimiento televisivo de los que marcan época. Un evento especial tanto para sus mayores fans como para los menos entusiastas o que simplemente nunca siguieron la serie creada por Vince Gilligan, ya que era imposible acceder a cualquier red social en Internet sin encontrarse a gente hablando sobre el último episodio de la popular serie.

La conexión de 'Malcolm' y 'Breaking Bad'

Personalmente, he de decir que me parece un desenlace prácticamente perfecto para una de mis series favoritas, pero también que el llamado "final alternativo" con el que nos sorprendieron más tarde es una de las mayores genialidades que podrían hacerse en el mundo del audiovisual.

Obviamente, este otro desenlace fue rodado como una broma cómplice para los fans, continuando con la idea o teoría que surgió tras multitud de comentarios, más o menos serios, que aparecieron online vinculando al personaje de Walter White con el de Hal Wilkerson, el padre de familia interpretado por Bryan Cranston en 'Malcolm' ('Malcolm in the Middle'). El memorable sketch se incluyó en la edición en DVD y Blu-ray con la serie cómica completa.

La presencia de la actriz Jane Kaczmarek es todo un lujo para la creación de un homenaje a ambas series, y una escena que si bien es cierto que carece del dramatismo del momento 'Baby Blue' de 'Breaking Bad', a cambio resulta una pieza divertidísima para cualquier espectador, ya seas fan o no. ¿Qué opináis?

Cabe recordar que ninguna de las dos series ha acabado tras sus respectivos finales. 'Breaking Bad' tuvo una película, 'El camino', y el spin-off de 'Better Call Saul'. Por otro lado, tras muchos años de rumores, por fin se puso en marcha un "revival" de 'Malcolm' que va a recuperar a la familia original.

Y por mantener el espíritu alegre de fin de semana, os dejo también un simpático vídeo centrado en el rodaje de esta escena (con declaraciones de los actores) y otros dos muy divertidos de tomas falsas, uno de 'Malcolm' y otro de 'Breaking Bad' durante la grabación de la dramática última temporada. Espero que os gusten y lo paséis tan bien como yo viéndolos.

