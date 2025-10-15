75 millones por cambiar el final de 'Breaking Bad'. La oferta que habría cambiado la historia de la televisión

Han pasado ya 12 años desde el estreno del último episodio de 'Breaking Bad'. Fue un extraordinario final para una de las mejores series de todos los tiempos, pero en su momento hubo una propuesta en firma para que sus responsables hicieran 3 capítulos más a cambio de 75 millones de dólares. Una oferta a priori irrechazable que se quedó finalmente en nada.

Todo sucedió un tiempo antes del estreno de la última tanda de episodios de la serie. Jeffrey Katzenberg, jefazo de Dreamworks, hizo una oferta muy particular al equipo de la serie: hacer 3 episodios más para estrenarlos en segmentos de 6 minutos cada uno a lo largo de 30 días.

Una oferta monumental

El plan para recuperar la inversión era hacer pagar entre 50 y 99 centavos por episodio. No me cabe duda de que Katzenberg lo habría conseguido, ya que la temporada 5B fue la más vista de la serie con diferencia y 'Felina' destrozó el récord de episodio más visto al superar los 10 millones de espectadores. Público potencial había.

El propio Katzenberg explicaba en Variety que "Les dije: ‘Voy a crear el mayor evento televisivo de pago por evento para una serie que alguien haya hecho jamás". Él mismo detalló en un entrevista concedida a Kyle Buchanan que "en ese momento, hacían la serie por 3,5 millones de dólares por episodio, así que comprar literalmente tres episodios nuevos por esa cantidad de dinero significaba que habrían obtenido más ganancias con la compra de esos tres episodios que en cinco años".

El problema es que su plan tiene un problema imposible de resolver pero que desconocía por aquel entonces: el propio final elegido por el equipo liderado por Vince Gilligan básicamente impedía que algo así fuera posible. Así lo recordaba Katzenberg:

Al final de mi presentación, todos se rieron. Y les dije: 'Disculpad, no entiendo el chiste. No sé por qué os reís'. Dijeron: 'Lo siento, no podemos decírtelo, pero se revelará por qué esto no nos va a funcionar'

Una vez visto el episodio final de 'Breaking Bad', Katzenberg lo entendió perfectamente. Es cierto que luego la serie tuvo una suerte de secuela cinematográfica con 'El Camino: Una película de Breaking Bad', pero su impacto fue mucho más reducido porque ya había quedado todo prácticamente cerrado. Y su apuesta por 3 episodios más carecía ya de sentido alguno.

Eso sí, Katzenberg no cejó en su empeño de apostar por ese tipo de formato y años después estuvo detrás del lanzamiento de Quibi, una plataforma de streaming de corta vida que fracasó de forma estrepitosa. Tal fue el fiasco que ni siquiera aguantó un año en funcionamiento...

