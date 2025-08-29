"No hice nada para merecerlo". 10 años después, Bob Odenkirk sigue agradecido por protagonizar una de las mejores series de la historia

Puede que pocos personajes sean, sin ser exactamente protagonistas, tan reconocibles e icónicos en la cosmogonía televisiva moderna como el Saul Goodman de 'Breaking Bad'. Un papel llevado con maestría por Bob Odenkirk, quien repitió en el también aclamado y excelente spin-off 'Better Call Saul'.

Años después de dejar atrás este universo criminal diseñado por Vince Gilligan, el actor sigue estando más que agradecido a las múltiples oportunidades que le han dado los guionistas para lucirse con estupendos monólogos y escenas asombrosas.

En lo que está en plena gira de promoción por 'Nadie 2', el actor ha jugado con Variety para ver si lograba reconocer las frases más icónicas de su carrera. En una de esas, repitió (y reconoció) una 'Better Call Saul' (concretamente de 5x07). Entonces, Odenkirk mostró todo su agradecimiento y fortuna por haber participado en esa serie y tener la oportunidad de hacer frases así:

«Una gran escena y ¡eh, actores!: ¿os podéis imaginar que os den un monólogo así en película? ¡Venga ya!, yo no hice nada para merecer este guion. Gran drama, muy entretenido, gran personaje, gran energía y locura, ¡locura!.»

Breaking Fun

Además, el actor empezó a hablar sobre cómo desde que rodó su primera escena en la temporada 2 de 'Breaking Bad' empezó el ruido sobre una posible secuela o un spin-off con el personaje:

«El director gritó "corten" y uno de los cámaras dijo, "¿puedo trabajar en la secuela?" y todo el mundo rio porque imagino que todo el mundo estaba pensando que este personaje es genial, muy entretenido de ver. De ese momento en adelante era una broma el ¿van a hacer una secuela con Saul? y todos los años, una vez al año, Vince Gilligan me apartaba y decía "¿qué opinas de eso?, ¿crees que podría haber una serie en Saul?" Y cada vez que me preguntaba yo le decía "No tengo ni idea. Solo tú lo sabes y si quieres escribirlo, yo lo haría".»

Y así fue. Según Odenkirk, un año después de terminar 'Breaking Bad' Vince Gilligan y Peter Gould le llevaron a comer para proponerle el spin-off. Por supuesto, aceptó pero con dos condiciones:

«Tenéis que hacerle agradable. Saul no es divertido en sí mismo, lo es en el contexto de 'Breaking Bad' (...) y no olvidéis que tengo 50 años: no le escribáis como un treintañero, porque no tengo 30. Por supuesto, fueron y lo escribieron como si tuviera treintaipico.»

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025