'Malcolm' muestra la esperadísima reunión de sus protagonistas tras casi 20 años. "Siempre es bueno tener a mamá y papá cerca"

Con una nueva serie en ciernes celebrando de algún modo su 25 aniversario, el regreso de 'Malcolm' (Malcolm in the Middle) va tomando forma. Y para muestra tenemos la que es la primera foto detrás de las escenas de este revival en el que volveremos a colarnos en el hogar de la atípica familia.

Como ya sabemos, Disney+ está preparando una nueva entrega de la serie que nos mostrará la vida de Malcolm (Frankie Muniz), ahora casado y con una hija, en lo que van al 40 aniversario de bodas de Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek). Una serie que constará de tan solo cuatro episodios y que ya está en fase de grabación.

De hecho, a falta de todavía imágenes de rodaje propiamente dichas, ha sido el propio Frankie Muniz quien ha matado el gusanillo (relativamente) mostrándonos una foto de reunión de padres e hijo mediano a través de su perfil de Instagram:

El del medio de los papas

Junto a Cranston, Kaczmarek y Muniz, este revival volverá a contar con Christopher Masterson y Justin Berfield como Francis y Reese, respectivamente. Quien no volverá es Erik Per Sullivan como Dewey, ya que lleva desde 2010 retirado y no ha estado nunca en ninguna de las reuniones de la serie. En su lugar estará Caleb Ellsworth-Clark.

Además tenemos otros dos hermanos pequeños: Anthony Timpano será Jamie (a quien solo vimos como bebé) y Vaughan Murrae será Kelly, la niña de la que está embarazada Lois al final de la serie. Por otro lado, Keeley Karsten interpretará a la hija de Malcolm.

