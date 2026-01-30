Hoy en Prime Video, una opresiva película de terror en blanco y negro que es una de las últimas sorpresas venidas de India

La cinematografía india es una de las más prolíficas actualmente, aunque al mundo occidental nos llegue una parte casi insignificante de lo que se produce y también de lo que tiene éxito. Por un lado, es lógico que uno de los países con más extensión y población sea de los más productivos, hasta el punto de tener varias industrias diferentes por regiones.

Como a menudo lo que viaja hacia aquí vía plataformas de streaming suelen ser los espectáculos desmesurados de acción con musical o alguna pieza dramática íntima que tiene acogida en festivales, no tenemos un cuadro completo sobre cómo abordan otros lados como el cine de género. Pero incluso ahí pueden ofrecer cintas destacables como ‘Bramayugam’.

Canción para un demonio

Esta pesadilla en blanco negro y con carácter folk y mitológico hablado en malabar (lengua de la región de Kerala) es una pequeña obra de culto que nos ha llegado recientemente a plataformas y que merece ser rescatada. Rahul Sadasivan dirige y escribe esta película de terror que se puede ver en Amazon Prime Video y también en Filmin.

En la costa malayali, durante el siglo XVI, dos hombres se meten en el bosque oscuro y desconocido. Uno de ellos se desvía y es seducido y atrapado por una misteriosa figura, mientras que el otro, un cantante folk que escapó de la esclavitud, llega a una casa donde es introducido al señor de la zona, un maligno hombre mitológico que quiere escuchar los cantos de este músico.

La película coge los elementos folklóricos de su zona y crea un opresivo relato que mantiene cierto diálogo con obras occidentales como ‘El faro’. Su uso del blanco y negro, la restricción del formato de imagen y la mitología propia tratan de crear una experiencia angustiosa y macabra, mucho más tomada en serio.

‘Bramayugam’: una pesadilla desatada

Sadasivan pone puntos más retorcidos, aunque no quiere crear un torbellino tonal como el que predomina en otras industrias fílmicas indias. La motivación detrás de la decisión es clara, al ser ‘Bramayugam’ un relato conectado con la historia de esclavitud vivida en zonas como esta, y donde figuras como el Chathan tienen un papel importante.

No hace falta conocer todo este lore antes de ponerse a verla, ya que la película emplea muy bien códigos cinematográficos para meternos en la historia. Su atmósfera parece pesada y densa como el alquitrán, creando una gravedad diferente además de palpable que sirve de maravilla a la experiencia. Como muchas películas indias, el metraje es increíblemente bárbaro y desatado, jugando en contra en ocasiones, pero ‘Bramayugam’ sigue siendo remarcable.

