Netflix tiene la versión definitiva de la otra gran épica película de acción del director de ‘RRR’, pero no te lo va a poner fácil para que la veas

El dominio de la globalización no ha cambiado que las prioridades occidentales han seguido primándose en varios ámbitos, incluyendo la conversación cultural que habla a menudo como si la cultura oriental existiese. O sea incluso capaz de mover masas inmensas, generar fenómenos a los que podría ser curioso acercarse.

No hay blockbuster de Hollywood al que no seamos expuestos, pero muchos de los grandes fenómenos en países como China los olemos muy tarde, y eso con suerte. O los de la India, un armatoste tan grande que contiene varias industrias cinematográficas en su interior. Incluso aunque plataformas como Netflix sean conscientes de su potencial y hagan muchos esfuerzos en tener producto propio y distribuir algunos de los fenómenos, hay que hacer todavía esfuerzos para poder ver pelotazos como ‘La leyenda de Baahubali: La epopeya’.

Un héroe épico

El montaje definitivo de la épica epopeya de acción de S.S. Rajamouli, que precede a su fenómeno global ‘RRR’, se encuentra desde hace unos días disponible en streaming a través de Netflix después de causar sensaciones en cines de su país y algunos estadounidenses. Para verla, eso sí, no resulta tan sencillo como poner su nombre en el buscador, que va a arrojar las dos películas que dividieron la historia en dos partes para su estreno en cines. Hay que cambiar el idioma de la configuración de la cuenta a inglés para que aparezca y pueda disfrutarse en todo su esplendor.

Adoptado en un modesto poblado tras ser transportado a través del río para no ser capturado y asesinado por las autoridades, Sivudu es criado como un campesino más. Sin embargo, irá desarrollando una impresionante fuerza y carácter de guerrero propio de un linaje real que irá descubriendo con el paso del tiempo, y le llevará a emprender una brutal lucha para liberar a la gente de su cruel gobernante.

Rajamouli creó ya un impactante fenómeno en la India con las dos partes que componen su descomunal saga, que tira de leyendas folklóricas y mitologías para crear espíritu patriota. Dicho de otro modo, es una emulación muy directa del espectáculo del Hollywood clásico, pero aplicándole importantes dosis de esteroides (y números musicales también exagerados) al dramatismo, la épica visual y los efectos especiales.

‘La leyenda de Baahubali: La epopeya’: exhibición mayúscula

Porque el término mesura no aplica al blockbuster indio (igual se creen que la palabra es un tipo de tejido), y ‘La leyenda de Baahubali: La epopeya’ es una exhibición mayúscula de ello, así como del creciente potencial de la industria telugu y también del carisma de su estrella Prabhas. Rajamouli no se limita a juntar sus dos películas en una, sino que aplica cortes para favorecer una fluidez que haga menos cuesta arriba casi cuatro horas de espectáculo hiperbólico.

Esto no evita que haya que poner mucha fuerza de voluntad para poder ver entera esta descomunal pieza de acción bélica. El ritmo tiene puntos donde se resiente, pero el éxtasis de sus momentos álgidos compensa con bastantes creces. El despliegue de luchas es alucinante, si bien con aristas que se podrían haber pulido más aprovechando la segunda oportunidad. Es brutal, es emocionante en su convicción revolucionaria y es astuta replanteando mitos en un lenguaje cinematográfica. También está lo bastante pasada de rosca para divertir de una forma que es compartida por película y espectador. Muchas claves que hicieron extraordinaria a ‘RRR’ y que tienen su génesis en esta épica.

