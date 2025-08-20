La estrella de ‘RRR’ regresa al cine de acción más exagerado y cargado de “bromance” con la alucinante nueva película de un universo cinematográfico de espías

Cuáles son los límites de la ridiculez cuando es algo que se persigue activamente en la propuesta. El cine de acción indio tuvo su época de ser ridiculizado por su expresividad hiperexagerada y demencial, aunque también por las evidentes faltas de recursos. Ahora ha pasado el tiempo, y la evolución marcada por la mayor accesibilidad a efectos especiales potentes y mayores presupuestos ha convertido a este cine en un fenómeno cada vez mayor.

Sigue siendo un gusto adquirido, ya que incluso aunque de vez en cuando salgan cosas de notable épica como ‘RRR’, la tendencia del blockbuster medio sigue siendo hipertrófica y deliberadamente absurda, lo que saca de quicio al que pida algo que se rija por leyes lógicas o físicas. Pero muchas de estas películas triunfan precisamente por no ceñirse a ellas, sino por abrazar los extremos más imposibles de juntar, como es el caso de la recién estrenada ‘War 2’.

Una guerra latente desde hace años

La última entrega del universo cinematográfico de espías que incluye, lógicamente, la primera ‘War’ y la sensacional ‘Pathaan’ está haciendo paso por los cines de todo el mundo en estos momentos, incluyendo los españoles. Y ver el enfrentamiento entre Hrithik Roshan y N.T. Rama Rao Jr. (estrella de ‘RRR’) no es mal plan de verano escaso de acción impactante

Ser soldado al servicio de la India implica priorizarla por encima de todas las cosas, lo que lleva al superagente Kabir a realizar duros sacrificios e infiltrarse en una peligrosa organización de magnates que urden un magnicidio de impacto. Mientras preserva su tapadera, el agente tendrá ante sí una nueva amenaza en el implacable Vikram, otro soldado de élite que resulta imparable y con el que mantendrá un duelo especialmente personal.

Los giros imposibles que se va sacando de la manga para hacer más intenso el enfrentamiento entre dos personajes cuyas habilidades parecen casi de superhéroes son a veces complicados de procesar, y la propia ‘War 2’ no se corta a la hora de magnificarlos con recursos melodramáticos. Pero es parte de una fórmula establecida que da mejores y peores resultados.

‘War 2’: espías unidos

‘War 2’ tantea todo el rato los dos extremos, resultando a veces tediosa explicando los entresijos de una intriga que parece sacada de ‘Juego sucio (Infernal Affairs)’ pero dopada con energía tontorrona de ‘Misión imposible 2’. Al mismo tiempo, como esta última película, saca su mejor versión cuando explota la acción más exagerada, como la impresionante secuencia de presentación del personaje de N.T. Rama Rao o una persecución imposible por las calles de Salamanca.

Es una película que claramente estaría mejor si no durase tres horas, que es la duración media de estos blockbusters indios. Algo que recortaría fácilmente si no incluyera casi una hora de flashbacks de escenas que hemos visto al inicio, lo cuál parece un precio muy alto a pagar por una acción hipertrófica y sobrecargada. Pero claro, cuando consigues que esta consiga ser sensacionalmente absurda e involuntariamente homoerótica es complicado no dejarse llevar.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia