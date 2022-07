Netflix esconde algunas de sus mejores películas y series de forma deliberada: esto es lo que tienes que hacer para poder verlas

El catálogo de Netflix ha sufrido varias pérdidas importantes últimamente, pero eso no quita para que haya allí infinidad de títulos -y algunos muy buenos, como sus mejores películas de 2022 o las mejores series que ha estrenado a lo largo de este año-. Eso sí, la plataforma promociona algunos con mucha fuerza y otros los relega a un segundo plano que más te vale saber seguro que está disponible o difícilmente los encontrarás -aunque hay una forma de hacerlo más fácil-.

Eso sí, lo que seguro nadie esperaba es que ocultase en España de forma deliberada algunas de sus mejores películas y series. Quizá hayáis oído hablar últimamente de 'RRR', una película de acción india que está causando furor. El problema es que quizá os hayan dicho que está disponible en Netflix, habéis ido a verla y os habéis encontrado lo siguiente:

Vamos, que no está disponible, ¿cómo es eso posible si hay quien ya la ha visto en Netflix? Pues porque en realidad si puedes verla, pero tiene que hacer un cambio importante en tu cuenta. Para acceder a ella tienes que pinchar en la parte superior derecha y pinchar en cuenta. Esa acción te llevará a otra pantalla. Bajando un poco, encontrarás la opción de Perfil y Control Parental. En el caso de que compartas la cuenta con más personas, algo que cada vez promete ser más difícil, pincha sobre la tuya y una vez allí pincha en Cambiar en la opción de idioma.

En la siguiente pantalla te aparecerán varias opciones. La que hemos comprobado en Espinof que funciona es cambiar el idioma a inglés y guardar. Ahora podéis volver a buscar 'RRR'... y sorpresa, ya podéis verla -más abajo tenéis la prueba-. Eso sí, no está doblada al castellano, pero sí que incluye subtítulos en español.

Si solamente queréis ver esta película, siempre podéis deshacer el camino andado una vez lo hayáis hecho, pero ojo, lo de 'RRR' no es un caso aislado. Netflix lleva utilizando esta práctica en España desde hace tiempo y hay más películas y series a las que solamente se puede acceder de esta forma.

No es un caso aislado

Ahí ya es cuestión de ir mirando de forma individual, sobre todo en producciones no originales de Netflix de otros países. Por ejemplo, de india también está disponible 'Anek', un intenso thriller de acción estrenado en su país de origen este mismo año, o 'Sooryavanshi', que explora la historia de un escuadrón antiterrorista de la India. Eso sí, la primera solamente incluye subtítulos en inglés, pero la segunda también los tiene en español.

Esto también se ha aplicado en varias ocasiones a producciones coreanas, estando además claro que no solamente afecta a novedades, pues también sucede con 'Welcome to Waikiki', una aplaudida serie emitida entre 2018 y 2019 que solamente está disponible con este truco. Por si os viene bien el dato, con subtítulos en español pero nada de doblaje.

Desde Espinof nos pusimos en contacto con Netflix para averiguar a qué se debía esta práctica interesándonos por el caso específico de 'RRR' y comentando este truco para poder verla. Lo único que nos pudieron contestar fue que esta película india "estará disponible para los suscriptores en España durante las próximas semanas". Ahora podéis esperar a que eso suceda o aprovechar este recurso para ampliar el contenido de Netflix de forma totalmente legal.