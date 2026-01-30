Timothée Chalamet a raquetazo limpio y Rachel McAdams en modo superviviente. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Una de las cosas que no planeaba decir en absoluto este 2026 es que la taquilla española, además de estar dejándonos unos datos envidiables, estaba teniendo un seguimiento apasionante. Y es que, el pasado fin de semana, nuestros cines recaudaron unos fantásticos 6,56 millones de euros gracias a algo más de 860 000 espectadores que nos dejaron un Top 3 ajustadísimo con una irrupción que, siendo honestos, no esperaba.

Esta no es otra que la de 'Hamnet', la nueva película de Chloé Zhao, cuyo ruido en la temporada de premios ha ayudado a que se cuelgue una meritoria medalla de bronce con 1,07 millones de euros, pisándole los talones a 'Avatar: fuego y ceniza'. La cinta de James Cameron ha hincado la rodilla finalmente frente a 'La asistenta', quedando relegada a la segunda posición con 1,09 millones de euros frente al los 1,14 millones amasados por a cinta protagonizada por Sydney Sweeney.

El quinteto con lo más visto del pasado finde lo cerraron el drama deportivo made in Spain 'Ídolos', con 0,68 millones de euros, y una 'Zootrópolis 2' que se niega a abandonar la parte alta de la tabla con 0,49 millones de euros más en el bolsillo.

Los estrenos del 30 de enero de 2026

Mucho ojo, porque las novedades que llegan a nuestras salas de cine este viernes aterrizan con fuerza gracias a una de las grandes bombas con potencial para salir con la cabeza bien alta de los Oscar. Esta no es otra que 'Marty Supreme', que allana el camino hacia el Premio de la Academia para un Timothée Chalamet inmenso bajo las órdenes de Josh Safdie en una de esas odiseas urbanas con un protagonista aborrecible que tanto nos gustan. Y con pimpón, claro.

Además, recibimos con los brazos abiertos a un veterano como Sam Raimi que, tras su espinoso escarceo con Marvel Studios, vuelve a la carga con un survival marca de la casa cargado de mala leche, algún momentito de terror gamberro, violencia sin tapujos y con una Rachel McAdams en su salsa y dándolo todo en una isla desierta. Se titula 'Send Help' y es un entretenimiento implacable.

Además, Paco León se pone meta con 'Aída y vuelta', que reúne a la inmensa mayoría del reparto de la mítica serie de televisión abordando el rodaje de uno de sus capítulos con tramas que transcurren tanto dentro como fuera de la ficción; una propuesta radicalmente diferente a la de la encantadora 'La chica zurda', producida y montada por Sean Baker y que nos traslada a Taiwan en un ejercicio con unos niveles arrolladores de sensibilidad y cariño por sus personajes.

Los estrenos de la semana los cierran el biopic 'Franz Kafka', el drama familiar de 'La lucha' y el controvertido documental 'Melania' dirigido por el no menos controvertido Brett Ratner —que no entiendo cómo sigue trabajando, pero eso es otra cosa—.

