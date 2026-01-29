Stephen King se lo pasaría en grande con esta película de terror argentina. ‘La virgen de la tosquera’ cocina con paciencia coming of age con violencia

Además de una obra prolífica de la que han salido muchas adaptaciones del cine, y que ha generado influencia que otros autores destacados han aprovechado, a Stephen King se le ha otorgado casi cualidad de influencer del terror por sus recomendaciones fílmicas. Unas que no se atan precisamente a lo que sale de su propio país, sino que parece tener puesto el radar en varias propuestas internacionales.

Aunque algunas de estas suelen destacar más por hacer exhibiciones malrolleras muy vistosas pero carentes de sustancia e incluso artesanía (¿recordáis la “provocadora” ‘La mesita del comedor’?). Con esos parámetros tiene mucho que disfrutar del nuevo cine argentino de género que está saliendo, especialmente de obras un poco más notables como ‘La virgen de la tosquera’.

El mal que flota en el agua

Dirigida por Laura Casabé a partir de un guion que adapta los relatos cortos de Mariana Enríquez (gran autora de literatura de género donde la influencia de King es palpable), esta película se encuentra ahora en algunas salas de cine de nuestro país tras pasar por festivales como Sundance. Una muestra de cómo equilibra una sensibilidad indie con las atmósferas más inquietantes.

En un pueblo a las afueras de Buenos Aires durante el caluroso verano del año 2001 un trío de amigas están encandiladas con el atractivo Diego, amigo de su infancia. La llegada de Silvia, más mayor y aparentemente experimentada, trastoca planes y dinámicas, especialmente para una Natalia que está empezando a descubrir capacidades nuevas que no consideraba posibles.

El retrato de época enmarca cómo sus personajes interactúan entre ellos, qué referencias manejan y cómo el plan más ideal sigue siendo irse a bañarse a una tosquera o laguna a pasar el rato. La historia de Enríquez tiene matices muy cuidados en cómo una joven crece en contextos no urbanos y está intentando descubrirse a sí misma, incluyendo sexualmente, intercalando el coming of age con la textura fantástica.

‘La virgen de la toscera’: avanzando a lo oscuro

Por eso Casabé se toma con paciencia desarrollar ese aspecto juvenil, observando también roles familiares en esa relación con su abuela que emplea tradición y “magia negra” pasada generacionalmente. Con esto es capaz de seguir evocando a obras clásicas de King como ‘Cuenta conmigo’ y ‘Carrie’, pero distinguiéndose a sí misma.

Esa cocina cuidadosa de la cineasta vuelve notable la progresión oscura de ‘La virgen de la tosquera’, que continúa una nueva ola de terror argentino dispuesto a meterse en terreno pantanoso e incluso violento y perturbador. Pero la película de Casabé resalta por una estupenda cercanía con su compleja protagonista y sabiendo cuando reservar sus golpes de impacto.

