La asombrosa película de terror Argentina que todos comparan con 'Late Night With the Devil' y puedes ver en Netflix esta Semana Santa

En la escalofriante ‘Late Night With the Devil’, David Dastmalchian da vida a un presentador nocturno de los años 70 que se sumerge en el ocultismo en un intento desesperado por salvar la mala audiencia de su programa. Lo curioso de la película es que se asemeja a una emisión de televisión perdida de los años setenta, con una presentación realista de argumento ficticio que se apoya en iconos de la cultura pop de los 70 como ‘El exorcista’ y ‘El show de Don Lane’, captando la esencia de la época a través de un trabajo de mimesis impresionante.

Muchos han querido ver en la película una puesta a punto para el lenguaje anglosajón de la menos conocida ‘Historia del oculto’, que puede verse en Netflix, que a pesar de permanecer como un título de culto es una de las obras latinas de terror más exitosas de todos los tiempos, ya que se convirtió en el film de terror mejor valorado de 2021 en el resumen de dicho año de Letterboxd, según las valoraciones de sus usuarios. Aunque el paso del tiempo ha hecho que quede como una rareza a reivindicar que tal vez se apoyó por el público local para obtener altas puntuaciones.

Late Night With the Devil

Ocultismo en las ondas

La historia emula la Argentina de los años ochenta, en una versión alternativa vista como una época de desasosiego y tragedia dirigida por unos dirigentes cegados por el poder. El director Cristian Ponce reimagina esa época tumultuosa planteando la desconfianza en el gobierno definitiva: qué pasaría si los que manejan todas las decisiones importantes en la sociedad practican la magia negra.

Una idea que ya sugiere la literatura de Mariana Enríquez, a la que se hace una referencia directa, y que es la base de la conspiración que intenta descubrir un grupo de periodistas, que puede descubrir que en la presidencia argentina de su peor época se suceden aquelarres de brujas y hechiceros. Cuando tratan de exponer esta verdad en la televisión en vivo en un programa llamado ‘60 Minutos para la media noche’ las fuerzas humanas y sobrenaturales entran en conflicto.

Tras un año de amenazas, difamación y evasivas por parte del gobierno, el programa fue finalmente cancelado y el equipo sólo dispone de una última emisión en directo para intentar descubrir las conexiones entre el gobierno y algunos asesinatos en lo que parece ser una vasta y turbia impostura. Aquí asistimos al programa en directo, a diferencia con ‘Late Night with the Devil’, que rescata una emisión perdida que tenemos ocasión de ver en exclusiva, como los episodios de la serie cancelada de Garth Marenghi de los 80, otra influencia de este tipo de ficciones dentro de ficciones.

Ritual en directo

Otra gran diferencia es que en ‘Historia de lo oculto’ hay una verdad desconocida por las masas, y en lugar de limitarse a la trama del programa hay dos líneas paralelas que nos sacan de la experiencia minuto a minuto. Esta, además, cuenta con un presupuesto muy bajo que se compensa con una estupenda fotografía en blanco y negro que tiene que ver con las texturas y temas de ‘Buenas noches y buena suerte’, aunque también bebe del thriller político americano de los 70 como ‘Todos los hombres del presidente’, en la que se vuelcan una serie de ingredientes de terror.

Principalmente puede seguirse la estela del programa británico ‘Ghostwatch’, que también sirve como principal referente de ‘Late Night With The Devil’, aunque no hay que perder de vista la parte de ‘El día de la bestia’ del profesor Cavan, en la que se entrevistaba a un poseído en directo, y otros modelos de Argentina como ‘La larga noche de Francisco Sanctis’. Lo que sí que hace ‘Historia de lo oculto’ es replicar de forma excelente un programa de entrevistas de los años 80 al estilo ‘La clave’, con una actuación muy natural tanto del presentador como de los invitados.

El recurso para volver a la trama fuera de la pantalla es la publicidad, de modo que el programa hace pausas con sus propios anuncios, que también parecen estar relacionados con la conspiración, y en su caótica ida y vuelta de la emisión parece que afectan poderes más altos. Una inmersión en el ocultismo en directo en donde cabe hasta lo lovecraftiano, una extensión del estilo y temas de la serie ‘La frecuencia Kirlian’ que Ponce estrenó también en Netflix y convertirá en película este año.

