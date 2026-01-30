¡'Jury Duty' tendrá temporada 2! La comedia más increíble de la década cambiará los juzgados por algo más terrorífico: un team building empresarial

Reconozco que a estas alturas esperaba que 'Jury Duty' se quedara en una temporada, ante la imposibilidad de volver a sorprender a una persona poniéndole ante un grupo de desquiciados sin que piense "Vale, soy el protagonista de 'Jury Duty'". Sin embargo, el equipo de la serie ha dejado pasar el tiempo necesario y cambiado la ambientación para, de alguna manera, repetir la magia: esto es 'Company retreat'.
Aquí somos una gran familia
Tal y como ha anunciado Amazon Prime Video en su Instagram, 'Company Retreat', un spin-off de 'Jury Duty', se estrenará el 20 de marzo con dos episodios, tendrá dos más el 27 y terminará el 3 de abril con tres capítulos finales. Esta vez se alejará de los juzgados para traernos el "team building" de una empresa de salsas picantes, y su protagonista, ajeno a lo que está pasando será Anthony, un nuevo trabajador temporal.
Como sabréis si ya habéis visto la serie original (y si no, no puedo recomendárosla más), todo a su alrededor estará siendo actuado y fingido, con sus compañeros siendo realmente actores que ya han ensayado previamente todas las secuencias. En este caso no tendremos un juicio, sino un presidente preparado para dejar su cargo que provoca, sin quererlo, un choque entre sus posibles sucesores. Y Anthony exactamente en el medio, por supuesto.
El equipo, por supuesto, será el mismo que el de la primera parte (con otros actores, por supuesto) y seguramente están cruzando los dedos para tener el mismo apoyo crítico, de público y en la temporada de premios. La única duda es qué va a pasar si esta temporada también tiene éxito, porque complicará aún más una tercera. Crucemos los dedos: podemos esperar.
