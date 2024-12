Los 7 mejores reality shows para ver en Amazon Prime Video

Desde que en 1948 naciera el formato del reality show (con más "show" que "reality", todo sea dicho) con 'Candid Camera', el formato ha variado de todas las maneras posibles, desde lo más chabacano hasta el concurso de talentos pasando por los intentos (que haberlos, los ha habido) de mostrar, sin tapujos, la vida real en directo.

Y aunque al llegar el streaming muchos se creyeron que se habían librado del maldito reality que tanto llenaba las parrillas continuas de los canales lineales, la realidad era otra: el formato cambia, muta, se modifica y se fusiona hasta llegar a fronteras hasta ahora desconocidas. Y prueba de ello está en Amazon Prime Video, que ha conseguido crear algunos de los formatos más frescos de los últimos años. ¿Echamos un vistazo a lo mejor de lo mejor para que no te pierdas nada?

Jury Duty

Por supuesto que tenía que empezar con 'Jury Duty', el hijo bastardo de una serie de ficción y un reality, en el que un hombre es la única persona real dentro de un jurado compuesto por todo tipo de personalidades locas. Risas continuas y carcajadas más o menos culpables en una especie de 'El show de Truman' cómico-judicial en el que nunca sabes qué es lo siguiente que va a ocurrir. Es prácticamente imposible que haya una temporada 2 ahora que ya se conoce el formato, pero nos quedan para el recuerdo estos ocho episodios increíbles.

El castillo de Takeshi

Yo no lo calificaría como "reality" pero Prime Video sí lo hace, ¿y quién soy yo para llevarles la contraria? Al igual que en su versión anterior (conocida por todos como 'Humor amarillo'), aquí nos llegó una versión españolizada y totalmente loca con el humor al estilo 'La revuelta' y las voces de Jorge Ponce, Eva Soriano y Dani Rovira. El resultado es irregular (y sorprendentemente político), pero cuando aciertan dan en el clavo. Y si no, siempre te quedarán las canciones de Venga Monjas, que nunca fallan. Ah, y si tienes curiosidad, no te preocupes: también subieron la versión japonesa, aunque, siendo sinceros, es larguísima y aquí no se pillan la mitad de los chistes. ¡Al turrón!

OT 23

Ya sabéis lo que es 'Operación Triunfo': cuatro meses de histeria colectiva donde un grupo de fans nos hacen creer que un nuevo cantante es lo mejor que le ha pasado a la música desde Queen, competiciones semanales con mayor o menor carisma y un ganador que procederá a ser olvidado y engullido por la cultura pop. La mitad de nuestras estrellas mainstream hoy por hoy han salido de 'OT', así que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Si nunca te ha dado por verlo (y no habrá sido por opciones), Prime Video guarda los castings, los programas, los resúmenes diarios y la post-gala, para que puedas ponerte al día con Ruslana, Paul Thin y los cantantes del mañana. Oye, más vale tarde que nunca.

Celebrity Bake Off España

El casting de la primera edición de 'Celebrity Bake Off España' (que después pasó a La 1 como 'Bake Off: Famosos al horno' y sin repercusión de ningún tipo) era tan fantástico que enganchaba aunque la repostería te diera lo mismo. Esty Quesada (conocida como "Soy una pringada"), Yolanda Ramos, Chenoa y Soraya Arnelas se la veían horneando junto a la típica política que quiere limpiar su imagen habitual en este tipo de productos. En este caso era Esperanza Aguirre, que se fue lo suficientemente pronto como para que su presencia no enrareciera el resto del show.

Pesadilla en la cocina

Es, te guste más o menos, historia de la cultura pop patria. Alberto Chicote va a ver restaurantes guarros que se caen a cachos, prueba el menú, va a ver las cocinas, hace amagos de vomitar, les enseña cómo llevar el negocio, les reforma el local y les deja a su suerte. Todos sabemos que la mayoría de estos locales cierran o se traspasan de manera inmediata, pero el programa ya está hecho y es imposible no pasárselo pipa con expresiones del día a día como "Alucino pepinillos" o "Esto es una guarrería". El chef se ha hecho de oro comiendo auténtica bazofia diez días al año. Y oye, francamente, quién pudiera.

Empeños a lo bestia

En el otro lado de 'La casa de empeños', un programa sobre la historia de los vetustos productos que les llegan aderezados con las divertidas historias familiares de una tienda en Las Vegas está 'Empeños a lo bestia', una versión de Detroit muchísimo más burra, violenta, absurda, gritona y adictiva. Para el recuerdo, la frase "¡Mi hijo podría haber muerto!", las peleas constantes y episodios que podrías ver una y mil veces a pesar de que tan solo duró cinco años (donde se emitieron 162 episodios). El programa ideal de un domingo por la tarde, tú dirás.

LOL: Si te ríes pierdes

Tengo que reconocer que, en mi caso, sería extremadamente fácil ganar este concurso que parece una evolución de aquel 'No te rías que es peor': cómicos que deben permanecer serios ante las payasadas de sus compañeros. Personalmente aprecio los intentos de Yolanda Ramos y sé que el programa tiene sus fans, pero tienes que ser muy fan del humor hispano para remar a su favor. Si te gusta estás de enhorabuena, porque la franquicia se ha expandido a lo largo de un montón de países, incluyendo México, Argentina e Italia. Vamos, que tienes risas para rato.

