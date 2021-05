'LOL: Si te ríes, pierdes': el concurso de Santiago Segura para Amazon es un cruce entre 'Gran Hermano' y 'No te rías que es peor' poco inspirado

El concepto de reunir a los mejores humoristas de un país con el reto de tener que conseguir que los demás se rían suena bien sobre el papel. A fin de cuentas, eso poco menos que les obliga a sacar sus mejores armas si quieren conseguir el premio de 100.000 euros para donarlo a una ONG de su elección. La clave está en cómo exprimir esa idea y ahí es donde 'LOL: Si te ríes, pierdes'.

Adaptación española de un formato japonés de éxito ya exportado a otros países que llega a Amazon este viernes 14 de mayo, 'LOL: Si te ríes, pierdes' reúne a ciertos cómicos -aunque lo de ver ahí a Mario Vaquerizo sigo sin entenderlo- a puerta cerrada durante seis horas. Su meta es no reírse durante ese tiempo, recibiendo una tarjeta amarilla la primera vez que lo haga y una roja que supone su expulsión a la segunda con Santiago Segura ejerciendo a modo de árbitro.

Demasiado homogénea

No voy a negar que mis esperanzas en 'LOL: Si te ríes, pierdes' eran, en el mejor de los casos, reducidas. El primer y gran motivo es que a priori la selección de concursantes era demasiado homogénea y con un sentido del humor que a mí personalmente no suele hacerme mucha gracia.

Con eso no quiero decir que la forma de hacer humor de Arévalo sea la misma que la de Edu Soto, pero sí que la mayoría van orientado a un mismo tipo de público del que yo no formo parte. Ahí se echa en falta una apuesta por cómicos más de nicho, ya ser por el humor que manejan o por ir orientados a otro segmento de público.

Una vez asumido eso, cero sorpresas cuando ningún momento de 'LOL: Si te ríes, pierdes' logro arrancarme una carcajada, pero también con que haya gente que pueda pasárselo en grande por las bromas y argucias que traman sus concursantes. En mi caso, los momentos más entretenidos de los cinco episodios que Amazon puso a disposición de la prensa fueron aquellos en los que pinchaban en hueso, llegando incluso a despertar cierta incredulidad entre sus compañeros, o cuando simplemente tenían que hacer grandes esfuerzos para no reírse.

Al final el problema es que es todo un humor demasiado elemental, casi dando más la sensación de no querer ofender a nadie que de realmente esforzarse por hacer algo nuevo y fresco. Eso en parte se debe a que los participantes tienden a recurrir a bromas o personajes que ya saben que les funcionan, haciéndoles más accesibles al gran público, pero cuando prima lo establecido, sufre la comedia.

Las posibilidades de su mecánica

Eso llevó a que prefiriera centrarme en la mecánica de 'LOL: Si te ríes, pierdes' a la hora de intentar entender hasta qué punto podría llegar a funcionar. Lo que más me llamó la atención es el intento de estructurar esta primera edición casi como si fuera una serie, dejando cliffhangers al final de cada entrega para motivar al espectador a no parar.

Es cierto que todos ellos están orientados a lo mismo: alguien se ha reído y Segura deja con la miel en los labios al espectador a la hora de saber quién ha sido. Tampoco hay mucho margen con lo que jugar por esa vía, pero como decía antes, para mí funcionan mejor las reacciones del resto hacia la broma que la propia broma, así que es al menos la señal de que llega lo "bueno".

El resto de apariciones de Segura ayudan a aportar algo más de dinamismo -con la salvedad del arranque, donde estiran demasiado el chicle para presentar a los participantes-, pero tampoco esperéis que el autor de 'Torrente, el brazo tonto de la ley' se aleje de terreno conocido o que guíe de forma estimulantes a los concursantes cuando le toca hacerlo.

Más allá de eso, hay algún ingrediente curioso como el comodín que tienen todos ellos para que el resto tenga que prestarles toda su atención durante unos minutos. Como concepto es estimulante por servir para centrar el programa durante un momento y que cada uno de los participantes se exhiba a fondo. Otra cosa es que en este caso concreto se le saque poco partido por todo lo mencionado antes.

En resumidas cuentas

Estoy convencido de que 'LOL: Si te ríes, pierdes' tiene su público, pero también que parece más un programa orientado a emitirse en televisión en abierto esperando que la popularidad de sus participantes sirva como gancho. En el catálogo de Amazon corre el peligro de acabar sepultado antes de que reciba una oportunidad por su público objetivo de este cruce entre 'Gran Hermano' y 'No te rías que es peor' del que yo no formo parte.