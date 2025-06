'Lazarus' tiene una banda sonora alternativa. El creador de 'Cowboy Bebop' escondió sus recomendaciones musicales en cada capítulo

En abril arrancó 'Lazarus', el nuevo anime de ciencia ficción de Shinichiro Watanabe. En este caso seguimos a un grupo de super agentes que saltan de misión en misión mientras tratan de encontrar una cura para un fármaco que mata quienes lo han consumido.

Si nos conocemos ya al creador de 'Cowboy Bebop', tenemos que saber lo importantísima que es la música para sus creaciones. Lo vimos en la historia de Spike, pero también en 'Samurai Champloo', 'Carole y Tuesday' y todos sus animes, y 'Lazarus' no iba a ser menos.

Y es que Watanabe nos ha colado referencias musicales en cada capítulo del anime, aunque de entrada no sea tan fácil verlas: con los títulos de cada episodio.

Cada uno de los capítulos de 'Lazarus' recibe su nombre de un tema o un album de la segunda mitad del siglo XX. Empezando por 'Goodbye Cruel World', el album de Elvis Costello y the Attractions publicado en 1984. También tenemos 'Life in the Fast Lane', una canción de Eagles del album Hotel California, 'Long Way from Home' de Whitesnake, 'Heaven Is a Place on Earth' de Belinda Carlisle y próximamente veremos 'Death on Two Legs' de Queen o 'Runnin' with the Devil' de Van Alen.

"Goodbye Cruel World" - album de Elvis Costello y the Attractions "Life in the Fast Lane" - single de Eagles "Long Way From Home" - single de Whitesnake "Don't Stop the Dance" - single de Bryan Ferry "Pretty Vacant" - single de Sex Pistols "Heaven Is a Place on Earth" - single de Belinda Carlisle "Almost Blue" - album de Elvis Costello y the Attractions "Unforgettable Fire" - album de U2 'Death on Two Legs' - single de Queen "I Can't Tell You Why" - single de Eagles "Runnin' with the Devil" single de Van Alen. "Close to the Edge" - album de Yes "The World Is Yours" - single de Nas

Los títulos de los episodios no son completamente al tuntún, y sí que hay ciertos elementos narrativos que coinciden con las canciones que eligió Watanabe... como el incendio del capítulo 8, 'Unforgettable Fire'. Así que quién sabe si la lista nos está guardando algún spoiler encubierto, además de dejarnos referencias musicales por parte del director.

