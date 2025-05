"No puedo volver a hacerla". Hasta Tom Cruise sabía que esta escena de 'Misión Imposible' era demasiado peligrosa

Tom Cruise nos ha acostumbrado a protagonizar escenas de acción asombrosas en la saga 'Misión Imposible', hasta el punto de que muchos seguro que han temido en algún momento por la posibilidad de que se muriera en pleno rodaje. Cada cual luego tendrá su favorita, pero es evidente que hay una en concreto que fue el inicio de su particular odisea por superarse a sí mismo constantemente: el inicio de 'Misión Imposible 2'.

El enfado de John Woo

Es cierto que la segunda entrega suele situarse a menudo como la peor película de la saga, pero ese arranque con Cruise escalando una montaña sigue siendo memorable 25 años después. Eso sí, en su momento fue un tremendo quebradero de cabeza, pues hasta el director John Woo se enfadó con la estrella por su empeño en rodar él mismo la escena. Así lo explicaba el cineasta asiático en EW:

Estaba realmente enfadado porque quisiera hacerlo. Intenté que no lo hiciera pero fui incapaz. Estaba tan asustado que estaba sudando, ni siquiera podía mirar el monitor mientras lo rodamos.

Pese a que algunos medios comentaron en años posteriores que la escena solamente se grabó una vez, lo cierto es que fueron necesarias 7 tomas y el actor no tuvo problemas en ello, tal y como aclara el propio Woo: "Teníamos cinco cámaras en el acantilado, incluida la cámara de un helicóptero, una cámara en una grúa y camarógrafos colgados de cables de seguridad, pero teníamos problemas de enfoque, así que teníamos que hacerlo una y otra vez. Pero Tom decía: Estoy bien, John, no te preocupes, quiero hacerlo una vez más".

El actor se sinceraría al respecto años después en una entrevista concedida a Empire en la que destacaba que quería hacer una escena de escalada, pero que estuvo a punto de no poder hacerlo por motivos ajenos a su control: "Durante el rodaje en Australia, hubo problemas meteorológicos. Llovió durante 40 días. Me sentí como Noé. Y el estudio dijo: 'Escucha, debido a la lluvia, y porque el calendario se ha acabado, vamos a encontrar otra apertura para la película'. Todos los días llegaba gente con propuestas diferentes. Yo decía: No sé cómo empezar la película".

Cuando estaba a punto de tirar la toalla, un día las condiciones climatológicas cambiaron y decidió ponerse a ello pese a lo complicado que iba a ser:

Era la época en la que no había radios, y yo trepaba libremente hasta donde tenía que estar para la toma inicial. Tenía que ir a mi ritmo, porque tenía que bajar después, y si me caigo, hay un cable que me va a coger, pero voy a estar golpeándome contra la montaña. Y la roca es muy blanda. En ciertos momentos dices, 'Jesús, me estoy deslizando, se está rompiendo'. Cuando hago la Cruz de Hierro (un movimiento en el que está suspendido entre dos trozos de roca), en realidad estoy colgando, pero no está del todo bien, y se puede ver. Me dije: «Dime que esta es la toma, porque no puedo volver a hacerla...».

Lo cierto es que Cruise se había roto el pie, pero no se lo dijo nadie y "simplemente seguí adelante". Por eso no había quedado satisfecho de cómo había quedado esa toma por cómo se veía ese pie, pero Woo lo dio entonces por finalizado y eso es lo que se incluyó en la película. Y también una de sus grandes bazas, pues el propio actor "sabía que eso era nuestra campaña de marketing".

En Espinof | Todas las películas de Tom Cruise ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 33 mejores películas de acción de la historia