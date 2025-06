Por fin hemos visto a Chopper en el 'One Piece' de Netflix, y el resultado es fantástico, pero también inquietante

Es imposible ser fan de 'One Piece' y no tener cierto miedo por la manera en la que Netflix iba a representar, en imagen real, a Tony Tony Chopper. No en vano es uno de los personajes favoritos del público desde casi los inicios del anime (con el grupo recién entrado en Grand Line), y, por fin, nos han dado el gusto de conocer al doctor del barco, el reno más adorable -y tímido- del mundo. ¿El resultado? Es mejor que lo veáis vosotros mismos.

¡Nievan pétalos de cerezo!

Aunque en Tudum se hayan mostrado muy a favor de 'One Piece' con el público disfrazado de los personajes, las presentaciones centrándose en Iñaki Godoy y su equipo y el primer vistazo a Chopper, lo cierto es que la posibilidad real de que realmente lleguen al final del manga de Eiichiro Oda es prácticamente nula. Al fin y al cabo, aún queda mucho por mostrar, empezando por Arabasta y los gigantes de Elbaf.

De momento, este primer vídeo del reno es, no os voy a engañar, tan adorable como inquietante. Al fin y al cabo, no es fácil hacer que un personaje como este, tan nacido del manga y la animación, tenga sentido en acción real. Habrá que verle en el elusivo primer tráiler de la segunda temporada (que ya nos han anunciado que llegará en 2026, sin día concreto) y, sobre todo, si da el pego peleando y en sus diferentes transformaciones.

De momento, solo nos quedan dos incógnitas respecto al futuro de la franquicia en Netflix: la primera, si ya están pensando en la temporada 4. Y la segunda, cuál es el estatus del remake animado de los primeros episodios que se anunció hace unos meses y del que solo hemos visto un teaser. Todo es poco para nuestros nakamas. ¡Vente conmigo, vámonos ya, que esto va a comenzar!

