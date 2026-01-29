20.500 millones de minutos vistos. El bombazo de 'Las guerreras K-pop' sigue batiendo su propio récord y no deja de acumular visualizaciones en Netflix

El éxito de 'Las guerreras K-pop' no ha sido un fenómeno puntual ni una moda pasajera, sino una bola de nieve que no ha dejado de crecer. Estrenada a mediados de junio casi sin hacer ruido, la película animada producida por Sony Pictures Animation terminó convirtiéndose en el título más visto en streaming del año, dominando las métricas con una autoridad difícil de igualar.

Lo que empezó como una propuesta colorida acabó siendo uno de los grandes acontecimientos culturales del año, demostrando hasta qué punto Netflix puede convertir un estreno pequeño en un auténtico monstruo global.

Un fenómeno inconmensurable

Según las cifras de Nielsen -recogidas en Variety-, 'Las guerreras kpop' ya acumula 20.500 millones de minutos de visualización solo en Estados Unidos, una cifra descomunal que la coloca muy por encima de cualquier otra película estrenada en streaming en 2025. Si se traduce ese número a algo más tangible, equivale a unas 207 millones de visualizaciones completas de la película, que dura 99 minutos. Y eso teniendo en cuenta que su estreno fue a mitad del año pasado.

Nielsen también señala que el 48 % de la audiencia en streaming tenía entre 2 y 11 años, confirmando su enorme impacto entre el público infantil. La premisa -estrellas del K-pop que cazan demonios en secreto para proteger a sus fans- conectó de lleno con esa franja, pero el fenómeno fue mucho más amplio. Además, la película se mantuvo durante 25 semanas consecutivas en el Top 10 de streaming, algo prácticamente inédito para una producción animada original.

Pero este éxito no solo se ha quedado ahí, porque la canción principal, 'Golden', lideró la lista de Billboard durante ocho semanas y llegó incluso a recibir una nominación al Oscar a mejor canción original. Al ver esto, Netflix apostó por un par de estrenos limitados en salas de cine cuando la película ya era un éxito consolidado en la plataforma, algo poco habitual pero muy revelador de su impacto.

Según el volcado de datos que publicó previamente Netflix, la película batió el récord de la plataforma como el título más visto en seis meses, con 482 millones de visualizaciones. Y parece que seguirá subiendo más y más.

