La película de los 482 millones de visualizaciones en 6 meses: el mayor éxito de la historia de Netflix sigue destrozando récords

Cuando hablamos de grandes éxitos de Netflix siempre suelen salir títulos como 'Stranger Things' o 'El juego del calamar', pero el auténtico bombazo de la plataforma en 2025 ha sido 'Las guerreras K-Pop'. De hecho, ahora acaba de anunciarse que la película de animación ha destrozado récords al sumar 482 millones de visualizaciones durante el segundo semestre de 2025.

El éxito sin precedentes de 'Las guerreras K-Pop'

A todo esto hay que sumarle tanto que 'Las guerreras K-Pop' se estrenó el 20 de junio, por lo que hay varios millones de visualizaciones en 2025 que no están incluidos en esos 482, como que aún hoy aguanta en el top 10 semanal de Netflix. Es un éxito totalmente sin precedentes, por lo que es directamente imposible saber cuál será su techo.

Tal es la distancia de 'Las guerreras K-Pop' sobre el resto que la segunda posición en esta segundo semestre de 2025 la ocupa 'Terminagolf 2' con 135 millones de visualizaciones. Y eso que la película liderada por Adam Sandler ya fue un gran éxito para la plataforma...

Ahora la duda está en saber hasta qué punto va a seguir exprimiendo Netflix el éxito de 'Las guerreras K-Pop', porque la secuela es inevitable, pero raro sería que la cosa se quede solamente en eso. Ahí lo que no se sabe con exactitud es el papel que juega Sony en su futuro, pues recordemos que la película debía haberse estrenado en cines pero en la compañía no lo vieron claro y se la vendieron a Netflix.

