La industria del K-pop la rechazó. Ahora la cantante de 'Las guerreras K-pop' triunfa en los Globos de Oro con 'Golden': "No abandonéis nunca"

La verdad es que está siendo tremendamente satisfactorio ver cómo 'Las guerreras K-pop' está triunfando en absolutamente todas partes. La película de Netflix ha marcado un éxito histórico para la plataforma, reafirmando además que Sony es uno de los estudios más interesantes ahora mismo en los estudios de animación.

'Las guerreras K-pop' se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural que casi nadie vio venir. Y curiosamente también ha sido un punto de inflexión definitivo para EJAE, una de las compositoras de la banda sonora y la voz de Rumi en las canciones.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Todo llega, aunque tarde su tiempo

Aunque 'Wicked 2' tenía muchas ganas de llevarse el Globo de Oro a Mejor canción original, porque incluso iba con dos boletos, al final el galardón de lo ha llevado 'Golden', el gran exitazo viral de 'Las guerreras K-pop'. Para aceptar el premio subieron al escenario EJAE, Mark Sonnenblick y Lee Hee-joon, los compositores del tema. Y en concreto para EJAE se puede decir que las vida ha dado muchas vueltas, aunque en su momento la cantante llegó a creer que no tenía ningún futuro en la industria.

EJAE, como es conocida Kim Eun-jae, pasó casi una década preparándose en SM Entertainment para triunfar en la industria del K-pop. Empezó en 2003 con tan solo 11 años, y mientras que sus compañeras de generación eran elegidas para formar parte de grupos como SHINee o Girls' Generation, ella nunca tuvo su oportunidad de debutar, ni siquiera en solitario.

Finalmente, EJAE fue expulsada de la compañía allá por 2014, cuando parecía que su carrera no iba a llegar a ninguna parte y la industria no encontraba un hueco para ella. Según la propia EJAE, "su voz no era lo suficientemente buena", así que se mudó a Estados Unidos y dedicó dedicarse a componer canciones para otros.

En 2019 le llegó su primer éxito con 'Psycho', que co-escribió para Red Velvet, y entonces fue cuando la ficharon para componer algunas de las canciones para 'Las guerreras K-pop'. Según la directora Maggie Kang, las demos cantadas por EJAE de las canciones fueron una de las razones principales por las que consiguieron que Sony aprobasen el proyecto. Para entonces EJAE ya estaba metidísima y había compuesto y grabado muchos de los temas, pero entonces Kang y su co-director Chris Appelhans le pidieron oficialmente que fuera la voz de Rumi en las canciones.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'

El resto es prácticamente historia. 'Golden' ya es un fenómeno global que se pasó hasta ocho semanas liderando el listado de Billboard y que también ha arrasado en Spotify y todas las plataformas. Tras años de rechazos, EJAE finalmente tuvo su debut como cantante en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' junto a Audrey Nuna y Rei Ami, además de actuar en el Desfile de Acción de Gracias y ya haber dejado su huella con su poderosa voz.

"Cuando era una niña pequeña, trabajé durante diez años para cumplir un sueño: convertirme en idol K-pop. Y fui rechazada y sentí la decepción de que mi voz no fuera lo suficientemente buena, así que me apoyé en las canciones y en la música para poder superarlo. Ahora estoy aquí como cantante y compositora.", dijo EJAE al recibir el Globo de Oro.

"Es un sueño hecho realidad, ser parte de una canción que está ayudando a otras chicas, a otros chicos, y a todo el mundo de todas las edades a pasar por dificultades y aceptarse a sí mismos. Gracias, Globos de Oro, por aceptar mi voz y nuestra voz", continuó la compositora. "Este premio va para todos los que han tenido puertas cerrándose en su cara. Puedo decir con seguridad que los rechazos son una redirección. Nunca abandonéis, nunca es muy tarde para brillar como estabais destinados a hacer".

La propia EJAE ha llegado a admitir que solía sentirse muy resentida con el K-Pop, ya que incluso se intentó cambiar su voz y parecía que su sueño era imposible. En muchos sentidos, toda esta frustración y su historia de rechazos y autoaceptación se terminó plasmando en 'Golden', que ha conectado conectar tremendamente con el público a nivel global. Ahora EJAE está logrando triunfar por un camino muy diferente al que quizás imaginó de pequeña, aunque también demuestra que no solo hay una única forma de alcanzar nuestros sueños.

En Espinof | Los directores de 'Las guerreras K-pop' nos cuentan sus inspiraciones y entierran el rumor que lleva meses dándoles por saco: "Nunca fue el caso"

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025