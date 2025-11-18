'Las guerreras K-pop' no tienen suficiente enfrentándose a demonios. Ahora este colegio cristiano también se ha puesto en su contra

Este año el gran exitazo mundial de Netflix ha sido 'Las guerreras K-pop' ('K-Pop Demon Hunters'), que ha resultado ser un fenómeno que ha arrasado tanto en streaming, en la taquilla por su breve paso por los cines y también en las listas musicales. Pero les ha salido un frente inesperado con el que nadie contaba: una escuela cristiana.

¿Es que nadie va a pensar en los niños?

Y es que aunque las sesiones "sing-along" de 'Las guerreras K-pop' se han vuelto cada vez más populares, tanto en cines como en privado, una escuela de Inglaterra ha decidido prohibirlas por sus referencias a los demonios. O, al menos, se ha prohibido que los estudiantes canten 'Golden' y el resto de canciones mientras estén en el colegio.

Si todavía no nos hemos subido al carrito de la película animada de Netflix, 'Las guerreras K-pop' sigue a un trío de cantantes que utilizan su música para enfrentarse a los demonios que invaden el mundo humano. A golpe de temazos, patadas y espadazos, Rumi, Mira y Zoey defienden la Tierra de las fuerzas sobrenaturales y luchan por el bien, pero se ve que no son tan buenos ejemplos de heroínas dependiendo de a quien le preguntes.

Como reportan desde BBC News, la escuela infantil Lilliput Church of England de Dorset pidió a los padres y cuidadores de los estudiantes de entre cuatro y siete años que no animasen a los niños a cantar las canciones de la película en la escuela. Específicamente "por respeto a aquellos que encuentran que los temas de la película se enfrentan a su fe".

Desde la escuela luego llevaron la prohibición un paso más allá explicando que muchos miembros de la comunidad se sentían muy incómodos con 'Las guerreras K-pop' porque "los demonios son fuerzas espirituales que se oponen a Dios y la bondad" y que los alumnos deben esforzarse en cuidar y mantener "los valores cristianos" de la escuela.

"Para algunos cristianos, incluso el uso ficticio o juguetón de este lenguaje entra en conflicto con su fe, que enfatiza el rechazo de la maldad en lugar de interactuar con ella. Aunque sea como entretenimiento", escribió uno de los profesores en una carta que se ha hecho pública, aunque también reconoce que las canciones de la película han ayudado a los niños a entender valores como el valor, la amistad y la bondad.

En la escuela aseguran que no quieren decirle a los padres qué pueden o no ver sus hijos en sus casas, y que no insinúan que deban prohibir la película animada ni las canciones si no ven nada mal con ello. Pero que en la escuela, al menos por ahora, 'Las guerreras K-pop' no se ajustan a los valores de todas las familias cristianas y están prohibidas hasta nuevo aviso.

