Los creadores de 'Wicked 2' estaban convencidos de que iban a ganar el Globo de Oro y todos los premios a mejor canción. No contaban con 'Las Guerreras K-Pop'

No fueron pocos los que se preguntaron, tras el éxito de 'Wicked', por qué ninguna canción del musical estuvo presente en las nominaciones de los premios Óscar (que no en la gala). El galardón se lo acabó llevando 'El mal', de la vilipendiada 'Emilia Pérez', y dejó al público esperando que en 'Wicked 2' se hubieran sacado una canción original de la manga, como suele ser tradición en los musicales adaptados en Hollywood. No hubo una, sino dos. Y ambas van a perder en los Óscar.

La burbuja, explotada

Igual que en la versión de 'Los miserables' de Tom Hooper teníamos aquel 'Suddenly' que fue nominado en 2012, este año en 'Wicked 2' se han creado ex profeso dos temas: 'No place like home' (cantada por Cynthia Erivo) y 'The girl in the bubble' (con la voz de Ariana Grande). Sin duda, tras el bombazo en taquilla que supuso la primera parte, todos en Warner y Universal daban por hecho que sostendrían la estatuílla en 2026. No contaban con 'Golden'.

La victoria de 'Las Guerreras K-Pop' en los Globos de Oro es solo el primer paso para uno de los premios más lógicos y cantados de la próxima edición de los Óscar: es terriblemente difícil que dos temas que apenas han sonado en las radios y, desde luego, no están al nivel del resto del musical, venzan a una canción que ha sido un éxito sin precedentes, se ha bailado por todo el mundo y ha sido número 1 en más de 30 países.

De momento, 'Wicked' ha perdido los Globos de Oro y los Critics Choice, y lo más probable es que pavimente su camino hacia la derrota también en todos los premios que están por venir. 'The girl in the bubble' ha sufrido la carcajada de todo Internet, y en el Billboard Hot 100 apenas llegó a alcanzar la última posición, mientras que 'No place like home' se quedó, directamente, fuera del mismo. Ese Billboard Hot 100 que 'Golden' encabezó durante 8 semanas seguidas.

¿Qué nos demuestra esto? Lo podéis imaginar: que en este panorama actual no basta con dar por hecho que la gente te va a seguir, sin tener en cuenta lo que busca el mercado. Un tema como 'Popular' o, por supuesto, 'Defying gravity', habrían dado guerra a la película de Neflix, pero, con estos dos erráticos ejemplos que no han tenido ni un ápice de viralidad, a 'Wicked 2' no le va a quedar otra que sentarse en el banquillo a esperar mientras la otra va "up, up, up".

En Espinof | Si te ha gustado 'Las guerreras K-pop', te recomiendo ver estos 6 animes con más girlpower, cazadores de demonios y musicote para disfrutar en streaming

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026