"No funcionaría en absoluto". Los creadores de 'Las Guerreras KPop' destruyen los planes de Netflix para el futuro de la franquicia

De un tiempo a esta parte, tras todo gran éxito hay todo un equipo pensando en cómo sacarle toda la leche posible a la vaca hasta dejarla extenuada. Y obviamente, tras el bombazo que ha supuesto en Netflix 'Las Guerreras Kpop' (ya supera los 325 millones de visualizaciones, a 95 millones de la siguiente película de más éxito de la plataforma) todos han propuesto sus ideas más descabelladas... hasta que su creadora se ha visto obligada a recordarles que no todo vale.

Ni KPop ni KPap

En una entrevista con la BBC, Maggie Kang, directora de la película, dejó claro que se negaba en rotundo a que hubiera una versión con actores reales, por mucho que insistiesen: "Hay tantos elementos del tono y la comedia que están preparados para la animación... Es realmente duro imaginar a estos personajes en un mundo de acción real. Se sentiría demasiado real. Para mí no funcionaría en absoluto".

Por supuesto, los derechos no son totalmente suyos y si Netflix se empeña no le va a quedar otra que tragarse sapos y culebras, pero al menos no es la única que opina así: su co-director Chris Appelhans dice algo parecido: "Una de las mejores cosas de la animación es que puedes crear composiciones con atributos increíblemente fantásticos. Rumi puede ser una cómica torpe y, un segundo después, ponerse a cantar, dar una patada giratoria y caer en picado a través del cielo".

Por mucho que en Disney (y probablemente en Dreamworks después de 'Cómo entrenar a tu dragón') se empeñen en volver a hacer películas de animación pero con actores reales, el director tiene claro que no es el camino a seguir: "El placer de la animación es hasta dónde puedes llegar y elevar lo que se puede hacer. Recuerdo que adaptaron un montón de animes diferentes a imagen real y, muchas veces, se nota un poco forzado". No le falta razón: ejemplos los hay a miles.

De aquí a 2027 probablemente veremos anunciados un buen puñado de proyectos relacionados con 'Las Guerreras KPop' y, de hecho, tras su aparición estelar como Huntrix en el show de Jimmy Fallon, no sería tan extraño que sus protagonistas acabaran dando conciertos vestidas como los personajes. Sin embargo, si tenemos suerte, conseguiremos regatear la versión con actores reales. Hay cosas que deberían quedarse en la animación. La gran mayoría, de hecho.

