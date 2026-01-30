'The Pitt' acaba de desvelar que pasó con una de las protagonistas de la temporada 1. Y casi nos perdemos ese momento

10 de la mañana en 'The Pitt'. Ya llevamos cuatro horas del turno, cuatro episodios de la temporada 2 de la excelente serie médica y ha sido ahora cuando se nos ha desvelado a los espectadores qué ha sido de una de las protagonistas de la temporada 1.

Si hacemos algo de memoria recordaremos que la Dra. Heather Collins, el personaje interpretado por Tracy Ifeachor, fichó su salida antes de tiempo, después de recibir un brutal golpe que resultó en el aborto del bebé que estaba esperando. Nunca más la volvimos a ver en la serie. De hecho, de lo primero que supimos es que el personaje no aparecería en la temporada 2.

De Pitt a Port

Pero claro, la ausencia de un personaje tan querido en una temporada en el que prácticamente regresa todo el mundo, incluyendo algún paciente habitual, tenía que explicarse de alguna manera. Y ha sido de la mano del Dr. Whitaker (Gerran Howell), quien preguntado por uno de los pacientes habituales, Louie (Ernest Harden Jr.), nos ha dado la información que necesitábamos.

Resulta que la Dra. Collins terminó su residencia, cogió sus maletas y se fue a la otra punta del país, a Portland. Lo último que sabe es que está adoptando un bebé. Una conversación en la que mete la oreja el ex de la doctora, Robby (Noah Wyle), a quien vemos esbozando media sonrisa en lo que escucha qué ha pasado de ella.

Una escena, por lo menos esta parte con Robby, que no estaba en los planes originales. Tal como comenta el propio Noah Wyle en el "Detrás de episodio" correspondiente fue en la lectura de guion cuando al actor se le ocurrió meter la cabeza y enterarse no de lo de que había terminado e ido (que ya lo sabría) sino de lo del bebé.

Una noticia que para Robby es tanto un alivio como un arrepentimiento: «Siente que ella se fue probablemente para bien», comenta Wyle, «No estaba realmente equipado para lo que esa relación necesitaba. Estaba en una trayectoria en la que yo hubiera sido un impedimento.»

Cuestión que también comenta el creador de 'The Pitt' R. Scott Gemmill:

«Él sabía que lo único que le faltaba a Collins en la vida era ser madre. Escuchar que estaba a punto de serlo creo que le ayuda en el sentido de que ella ha tenido un cierre en su vida. Desgraciadamente, él no tiene eso. Y es lo que está buscando.»

En Espinof | Las mejores series de la historia

En Espinof | Esta fantástica miniserie médica solo tiene 7 episodios y puedes maratonearla en streaming