Uno de los mayores clásicos de ciencia ficción regresa este año con fuerza: Así es el primer vistazo al nuevo anime de 'Ghost in the Shell'

Hace unos años parecía que los estudios de anime tenían mucho miedo para lanzarse al mundo de los remakes, pero desde que se estrenó 'Urusei Yatsura' con muy buena acogida ahora han pillado carrerilla. Hemos tenido una nueva 'Trigun', más 'Ranma 1/2' y ahora le toca el turno a un clásico de la ciencia ficción, 'Ghost in the Shell'.

Acercándonos al original

Science Saru, el estudio detrás de 'Dandadan' y 'Scott Pilgrim da el salto', lleva ya unos años trabajando en una nueva adaptación del icónico manga de Masamune Shirow. En 1995 Mamoru Oshii nos dejó la ya legendaria película que marcó un antes y un después para el género, pero el nuevo anime de Science Saru promete acercarse más al estilo del manga original.

Después de meses de silencio, ahora la nueva 'Ghost in the Shell' ha dejado ver un primerísimo teaser. Que, si bien no enseña mucho, en cuanto a estilo y color pinta tremendo y se nota que en el estudio le han dado ese toque tan particular que les diferencia de otras compañías.

También se ha ido afinando con una ventana de estreno para 'Ghost in the Shell': llegará en julio de 2026 con los animes de la temporada de verano. Este año está viniendo calentito pero obviamente 'Ghost in the Shell' apunta a ser uno de los grandes bombazos de 2026, y tiene todos los ingredientes correctos para ser un éxito.

Junto con el tráiler de 'Ghost in the Shell' se ha ido confirmando más información sobre su equipo creativo. Al frente de la dirección tenemos a Moko-chan, que ya dirigió en 'Tatami Time Machine Blues' y ha participado en varias producciones del estudio como 'Inu-Oh' y 'Devilman Crybaby'. El escritor Toh EnJoe, que ya colaboró con Masaaki Yuasa en 'Space Dandy', se está haciendo cargo de los guiones y la composición de la serie.

Ahora solo nos queda esperar al veranito para conocer a esta nueva versión de Motoko Kusanagi. Va a ser complicado estar al nivel de la original, pero en Saru quieren intentarlo.

