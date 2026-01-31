La película de aventuras que se ha adelantado a 'La odisea' de Nolan, el mejor western del último año y más. 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de enero de 2026

En Espinof no íbamos a dejar que el mes llegase a su final sin nuestro ya tradicional repaso a 9 estrenos imprescindibles de cine en casa de enero de 2026. Os recuerdo que del steelbook de 'Tron: Ares' ya hicimos un artículo individual, de ahí que la película con Jared Leto no haya sido incluida aquí. Sin más que añadir, vamos ya con las elegidas de este mes.

'A través del espejo'

En la carrera de Robert Siodmak hay varios títulos sencillamente imprescindibles -mi favorita personal sería la extraordinaria 'Forajidos'- y este thriller alrededor de la investigación tras el asesinado de un médico es uno de ellos. Liderada por una pletórica Olivia de Havilland, ahora podéis haceros con ella en blu-ray por 17,99 euros

'Bala perdida'

El nuevo trabajo de Darren Aronofsky parece más una variante de los primeros trabajos de Guy Ritchie, pero eso no quita que sea un thriller muy disfrutable comandado con acierto por un inspirado Austin Butler. Por desgracia, en taquilla no fue demasiado bien, pero esperemos que ahora más gente la descubra. Sí que se hubiesen agradecido extras más interesantes -son todos featurettes poco profundas-, pero a cambio sí que llega en 4K a España. Ahora mismo tiene un precio de 26,95 euros

'Dos forajidos'

Hay películas que se hacen famosas por malos motivos, y el western que ahora nos ocupa es uno de los mejores ejemplos de ello. ¿El motivo? La muerte accidental de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Todo eso ensombreció cualquier otra cosa que pudiera aportar esta película del oeste que ahora llega en blu-ray, pero sin extras más allá del tráiler -aquí sí habrían sido interesantes hasta unos entrevistas con los implicados-. Os costará 16,99 euros.

'Downton Abbey: El gran final'

El desenlace de lo que empezó como una popular serie de televisión y luego también se convirtió en una gran trilogía cinematográfica. Además, aquí se recuperan los extras -ojo especialmente al audiocomentario con Simon Curtis y Elizabeth McGovern-, los cuales brillaron por su ausencia en la edición en blu-ray de la segunda entrega en España. Por 21,95 euros podéis sumarla a vuestra colección, pero si lo preferís, también se lanza un pack con las tres películas por 36,95 euros.

'Eddington'

Ari Aster es uno de los directores americanos más interesantes del cine actual y aquí se desmarcó con un western moderno con una claro componente político. Un título que generó cierta división pero que yo encuentro fascinante y que sitúo como una de las mejores películas del año pasado. Ahora la única pena es que a España solamente llega en blu-ray -en Francia sí que se ha lanzado en 4K- y sin extras, pero es una de esas películas que quieres tener en tu colección si te ha gustado.

'El hombre compecabezas'

El dúo formado por Michael Caine y Laurence Olivier nos regaló en su momento 'La huella', una de las mayores obras maestras de la historia del cine de suspense. Varios años después volvieron a coincidir en este otro thriller es espías no tan conocido pero que bien merece una oportunidad. Y si es aprovechando el lanzamiento del blu-ray en España, mejor aún. Os costará 17,99 euros

'El regreso de Ulises'

Una de las películas más esperadas de este 2026 es 'La odisea', la ambiciosa adaptación de Homero a cargo de Christopher Nolan. Sin embargo, antes de eso pudimos ver otro acercamiento al viaje de Ulises con una gran transformación física de Ralph Fiennes que ahora debuta en blu-ray de la mano de A Contracorriente Films. Además, lo hace acompañado de varios extras -ojo, que la edición de Estados Unidos no lleva ninguno-, incluyendo un interesante coloquio con la participación de Fiennes y el director Uberto Pasolini. Puede ser vuestra por 16,99 euros

'Sketch, cuidado con lo que dibujas'

Una de las películas de aventuras más curiosas estrenadas durante el último año, la cual aprovecha su ajustado presupuesto para ofrecer un cruce entre comedia y fantasía con el que conquistar al público. No puede decirse que arrasara, pero sí que dejó buen sabor de boca y ahora llega en blu-ray con una edición generosa en extras -destacaría sobre el cortometraje 'Darkers Colors' que sirvió a modo de prueba de lo que podía hacer luego aquí-. Podéis haceros con ella por 16,99 euros

'Una batalla tras otra'

Una de las mejores películas del último año y una de las grandes aspirantes a hacerse con el Óscar en la próxima entrega de los premios de la Academia de Hollywood. Es lógico que en Warner hayan querido aprovechar el tirón para sacarla ya a la venta, pero lo hace con una edición sencilla en 4K por 26,99 euros que carece de extras. Si lo único que quieres es la película en la mejor calidad posible, no dudes, pero ojo, que también han avisado ya de que en unos meses llegará un steelbook repleto de extras que anda preperando ahora Paul Thomas Anderson...

Mención especial: pack de 'Tras el corazón verde' y 'La joya del Nilo'

Hay películas que llevan años descatalogadas en nuestro país y que en segunda mano cuestan auténticos dinerales. Por suerte, algunos de esos títulos se van relanzando poco a poco y ahora es Divisa la que nos da una alegría al lanzar un pack que incluye tanto 'Tras el corazón verde' como 'La joya del Nilo' en blu-ray por el ajustado precio de 19,99 euros. Son los discos ya lanzados en su momento por Fox, pero menos mal que ya vuelven a estar disponibles.

