'Downton Abbey: El gran final' es un desenlace emotivo y complaciente que contentará a los fans más fieles de la serie, aunque creo que se queda corta

Tras el que parecía el broche final a 'Downton Abbey' con su segunda película y la despedida a Maggie Smith, parecía que habíamos dicho adiós para siempre al drama de época con la familia Crawley. Pero ya sabemos que no hay dos sin tres y ahora con 'Downton Abbey: El gran final' llega el desenlace definitivo a nuestras salas de cine este próximo 10 de octubre.

Bombo, fanfarria, salas de té y el final de una era

Ya con 'Downton Abbey: Una nueva era' parecía que la trama se nos quedaba muy bien cerrada, aunque Julian Fellowes ha demostrado que si lo intenta aún puede crear más dramas cotidianos para la familia Crawley, sus criados, y la tropa de personajes que ha ido levantando a lo largo de seis temporadas y dos películas.

En este caso 'Downton Abbey' se mete de lleno en 1930 con el que, esta vez sí que sí, será su último capítulo y 'El gran final' tiene todo ese poso de gran despedida desde el primer momento. La nueva década nos lleva a una nueva era, con los Crawley bien metidos en pleno siglo XX y teniendo que dejar tras de sí muchas de las grandes costumbres y tradiciones que arrastran desde hace décadas (por no decir siglos).

'El gran final' arranca con un primer cambio atronador que sacude la sociedad: Lady Mary se divorcia. Entre el escándalo, las convenciones sociales que se derrumban por momentos y más problemas económicos para la familia, toca hacer una limpieza de cara y afrontar muchos cambios para entrar con fuerza en la nueva década. Porque lo que tienen muy claro es que toca renovarse o morir si Downton Abbey ha de seguir en pie para las siguiente generaciones.

No me parece injusto decir que 'Downton Abbey: El gran final' es más de lo mismo, pero es que también es justamente lo que esperaba de la tercera película. Es una genial puesta al día de los personajes con los que ya llevamos tantísimos años y es encantador ver cómo han continuado sus vidas mientras no estábamos mirando.

Cómo las parejas han seguido adelante (bueno, menos la de Mary, pero eso es otro tema), cómo han crecido los niños, y cómo ha evolucionado la vida en Downton. Tiene sus golpes de humor que ya ves venir a kilómetros, sus salseíllos, sus dramas suaves... Recupera lo mejor del espíritu de la serie y la fórmula que tan bien ha funcionado a lo largo de estos años sin tomar demasiados riesgos, ni falta que hace.

Dos tazas de lo mismo de siempre, por favor

Es una película tierna y muy complaciente, que nos va a dar justo lo que vamos buscando y que tampoco se recrea excesivamente en los dramas. Y quizás es uno de sus grandes problemas, porque nuestro gran villano es derrotado a mitad de película y luego solo nos queda ver cómo se van cerrando las tramas que toca.

No puedo dejar de quedarme con la sensación de que 'Downton Abbey: El gran final' en realidad tendría que haber sido una temporadas más de serie, aunque fuera en formato pequeño, en lugar de una película. El ritmo es continuo y muy apresurado, porque tenemos un reparto tremendo al que seguir y cada uno tiene que tener sus propias tramas y problemas para mantenernos entretenido. Y casi sin tiempo para respirar entre secuencias y cortes de escenas se va desarrollando toda la acción a contrarreloj... Y también se resuelve a contrarreloj.

Y es que su descomunal reparto es un arma de doble filo. Porque aunque también es un juego de malabares muy difícil de mantener en el aire, también es la mayor fortaleza de 'Downton Abbey'. En especial Michelle Dockery, Elizabeth McGovern y Laura Carmichael, que saben tomar de miedo el testigo de Maggie Smith como las absolutas reinas de Downton, aunque es una pena que pesos pesados del nivel de Paul Giamatti y Joely Richardson terminen siendo apariciones anecdóticas.

Obviamente, la tercera película sigue siendo una delicia de ver visualmente, con una ambientación histórica increíble y un vestuario y acabado visual impecable. 'Downton Abbey' continúa posicionándose una cita imprescindible para todos los amantes del género, y 'La gran final' es un cierre adecuado y correcto, con una despedida feliz y llena de esperanza para una de los mejores dramas de época recientes.

