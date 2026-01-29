La espectacular película de ciencia ficción que fracasó en cines hace unos meses regresa con su versión definitiva. Una gran aventura que ahora presenta su codiciado steelbook

El tiempo de espera desde que una película se estrena en cines hasta que está disponible para ver en casa es cada vez más corto. Ese quizá sea también uno de los motivos para que algunos títulos fracasen en salas, siendo eso justamente lo que sucedió en el caso de 'Tron: Ares', la espectacular tercera entrega de una emblemática saga de ciencia ficción que ahora también está disponible en una lujosa edición en caja metálica.

Disney ha puesto ahora a la venta un llamativo steelbook al precio de 34,99 euros, la cual incluye la película tanto en blu-ray como en 4K UHD. Se trata de un disco de referencia en el apartado audiovisual, pero si lo único que os interesa es eso, también podéis haceros con la edición sencilla distribuida por Divisa por 26,99 euros. Sin embargo, ahora vamos a centrarnos en las particulariades de este steelbook.

El steelbook

Un diseño elegante y vistoso en el que sobresale el uso de los rojos y negros, con la parte delantera centrada en los cuatro personajes principales de esta película liderada por Jared Leto.

Un vistazo más de cerca tanto de la portada como de la contraportada, esta sacada directamente de uno de los carteles promocionales de la película, y el canto para que podáis observarlos con mayor detalle.

Lo más llamativo seguramente lo encontremos en el canto, ya que en la parte superior se incluye en pequeño la imagen de portada. Un detalle que a mi juicio sobra y que además rompe la continuidad con respecto a los steelbooks de las dos anteriores entregas, donde lo que vemos ahí es el logo de Disney.

Para la parte interior se ha utilizado una imagen basada en una escena de persecución que también potencia los mismos colores que la exterior. Nada que objetar.

De nuevo, el negro y el rojo son protagonistas en el diseño de los discos, donde también se nota un esfuerzo para que sean realmente distintivos. Eso hay que valorarlo también.

Los contenidos adicionales

Todos los extras de la edición física de 'Tron: Ares' aparecen en el disco en blu-ray, una práctica muy extendida que suele suponer dos cosas. La primera que no se lance incluyendo únicamente el UHD para que haya espacio para los contenidos adicionales. La segunda es la búsqueda de la mayor calidad posible de imagen y sonido en la versión en 4K. Por mi parte, cero quejas.

Dicho esto, los contenidos adicionales incluidos en esta tercera entrega de la saga no son particularmente interesantes. La nota dominante son varias piezas documentales breves sobre diversos aspectos de la función. La más estimulante es 'La aventura de Tron' (11:41), centrada un poco en el cómo se hizo la película y podéis verlo online aquí. Además, 'Motos de luz desatadas' (6:57) se centra en las escenas de acción, mientras que 'El arte de Tron' (6:17) se centra en el diseño de producción. Son piezas que parecen realizadas para la campaña promocional y no con un ánimo de exhaustividad para profundizar más en ella después de verla.

Por otro lado, 'Charlas del elenco' (4:55) incluye declaraciones del reparto centradas en el rodaje, mientras que 'El legado de Tron' (5:12) es un repaso a los guiños incluidos en la película. No es que sea la repanocha, pero sí resulta curioso, como el hecho de que la saga incluya varias referencias a un título de ciencia ficción muy querido por Christopher Nolan pero algo olvidado como 'El abismo negro'. Lo tenéis disponible online aquí.

Por último, 'Tron: Ares' incluye una escueta selección de tres escenas eliminadas (2:17). No aportan demasiado en sí mismas -aunque una de ellas incluye un cameo de Steven Lisberger, creador de la franquicia-, pero siempre soy amante de ver este tipo de contenido.

Eso sí, me gustaría destacar un tema que suele pasarse por alto: los menús de 'Tron: Ares' están mucho más trabajados de lo habitual. Este era un aspecto muy cuidado en los años dorados del dvd y que cada vez se está dejando más de lado, por lo que es una alegría ver que todavía hay casos así.

En resumidas cuentas

Una edición imprescindible para los fans de la franquicia que además cuenta con un diseño muy en la líneas de los steelbooks de las dos primeras entregas lanzados hace apenas unos meses. A veces damos por lógico que algo así suceda, pero lo cierto es que la continuidad con las ediciones metálicas es un tema francamente mejorable.

A eso le sumamos un apartado audiovisual prácticamente inmejorable para ofrecer la mejor versión posible para verla y escucharla en casa. Obviamente, es necesario un equipo a la altura para exprimir a fondo lo que puede ofrecerte 'Tron: Ares' en este punto, pero lo importante es que se nota que Disney lo ha mimado a fondo.

