Si te gusta la odisea por el desierto de Oliver Laxe en ‘Sirat’, tienes 3 road movies perfectas para ver en streaming

Han pasado meses de que la viéramos en salas de cine, e incluso desde que se pudiera ver en plataformas de streaming. Aun así, ‘Sirat’ está siendo un fenómeno al que no se le apaga la llama e incluso se está extendiendo alrededor del mundo. A ello contribuye una temporada de premios que le han colocado con nominaciones al Oscar como mejor película internacional y mejor sonido.

Pero el explosivo golpe de impacto de Oliver Laxe no es la única vía para explorar la dura realidad del desierto de manera fílmica. ‘Sirat’ tiene una clara influencia de muchos clásicos de aventuras extremas, de odiseas por la carretera. Y hoy aquí recopilamos tres de las mejores películas que se pueden encontrar en plataformas de streaming que están conectadas de una manera u otra.

‘Easy Rider (Buscando mi destino)’ (’Easy Rider’, 1969)

Dirección: Dennis Hopper. Reparto: Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson, Karen Black.

La búsqueda de uno mismo a través de la inmensidad del territorio inhabitado y la cultura alternativa. Aplica al techno de ‘Sirat’, pero también al movimiento hippie que Dennis Hopper trató de retratar en una de las películas más revolucionarias en la historia de Hollywood. Complicada, reflexiva y con innegable carisma.

‘Carga maldita’ (’Sorcerer’, 1977)

Dirección: William Friedkin. Reparto: Roy Scheider, Bruno Cremer, Francisco Rabal, Ramon Bieri, Peter Capell.

Aunque ‘Sirat’ se ha hablado a menudo en torno a un supuesto giro sorpresa, este no deja de ser consecuencia de una escalada de tensión a través de una odisea precaria con medios destartalados. En ese sentido, es innegable pensar en ‘El salario del miedo’ en cómo Laxe estructura su película, aunque es en la versión aún más kamikaze de William Friedkin donde se aprecia la influencia del impacto.

‘Mad Max: Furia en la carretera’ (’Mad Max: Fury Road’, 2015)

Dirección: Geoge Miller. Reparto: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Zoë Kravitz.

Vehículos en el desierto nos lleva inevitablemente al descomunal universo distópico de George Miller. Aun así, en la búsqueda de propósito entre las vibraciones, la gasolina y el metal que dibuja Laxe hay también parte de esta descomunal película de acción, que lleva a sus extremos más explosivos ideas similares.

