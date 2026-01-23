"Esto no es de cama". Paul Thomas Anderson se quitó el pijama para ver 'Sirat' en condiciones

La doble nominación a 'Sirat' no pasó ayer desapercibida en los numerosos programas de televisión y fue en 'La revuelta' en donde Oliver Laxe fue recibido a los pocos momentos de conocerse su candidatura a los Oscars 2026. Una presencia por el programa en la que, entre otras cosas, comentó una anécdota muy curiosa con uno de los grandes directores actuales, Paul Thomas Anderson.
Después de repasar a sus compañeras de categoría como mejor película internacional, David Broncano y Óliver Laxe empezaron a hablar de algunos nombres relevantes de Hollywood. En este momento Laxe comentó que le había gustado conocer a Paul Thomas Anderson, director nominado por 'Una batalla tras otra'.
Pijama Thomas Anderson
«Va a arrasar», afirmó sin ninguna duda el realizador español hablando del director estadounidense. Un director que al parecer empezó a ver 'Sirat' en pijama (o bueno, en ropa de cama) y después la quiso ver como Dios manda.
Una anécdota por la que Laxe se siente bastante halagado:
«Dice que estaba viendo 'Sirat' en su cama (tiene una televisión allí) y... bueno, esto nos lo hemos tomado como un piropo: dijo que en el minuto 10 dijo "Uy". Pausa, se vistió y se fue a... tiene un cine en la parte de abajo de su casa. Dijo "esto hay que verlo bien".»
«Esto no es de cama, es de cine», bromeó un Broncano bastante atento a la anécdota pero que reconoció que la primera vez que vio 'Una batalla tras otra' se quedo traspuesto. «No es culpa de la película», aclararon.
En Espinof | Oliver Laxe no ha entendido nada: a los jóvenes sí que nos gusta ir al cine, lo que no soportamos es que nos traten con paternalismo
En Espinof | Las mejores películas de 2025
Ver 0 comentarios