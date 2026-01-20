Oliver Laxe no ha entendido nada: a los jovenes sí que nos gusta ir al cine, lo que no soportamos es que nos traten con paternalismo

Teniendo en cuenta la situación económica actual, en la que muchos jóvenes ya asumimos que jamás podremos permitirnos comprar una vivienda por culpa de los sueldos precarios y los gastos que parecen multiplicarse cada mes, solo nos falta que encima llegue alguien a decirnos en cómo debemos invertir nuestro tiempo de ocio. Más que nada porque a veces, para muchos jóvenes -que según el Ministerio de Cultura somos los que más acudimos a las salas-, invertir el poco dinero que nos queda en disfrutar de una película en la sala de cine es una de las pequeñas alegrías que aún podemos permitirnos.

No buscamos fórmulas vacías ni entretenimiento simplón -aunque a veces sí y eso también es válido-, sino que buscamos experiencias que nos sorprendan, nos emocionen y nos hagan sentir parte de algo más grande que nosotros mismos. De hecho, películas como 'Sirat', de Oliver Laxe, cumplen con esa necesidad, porque forman parte de un tipo de cine arriesgado, profundo y visualmente impactante que respeta nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia. Por eso es tan irritante que su director nos mire con superioridad moral.

Basta de paternalismo

Como dijo en su momento en una entrevista con El Mundo, "es nuestra culpa y nuestra responsabilidad que los jóvenes no vayan a los cines, rompámonos la cabeza para volver a convocarlos porque son ultra sensibles y se les estaba maltratando. Se les ha dado forraje, pan bimbo y tienen el paladar acostumbrado al azúcar y a los procesados. Cuando les das un pan de centeno o con un cereal puro pues el paladar no está preparado. Hay que trabajarlo únicamente porque la sensibilidad está ahí".

Y creo que hay mucha condescendencia y paternalismo en estas declaraciones, no solo porque cree saber lo que nos gusta a todos y generaliza sin ir más allá, sino que da a entender que el pan Bimbo, que equivale a un cine más formulaico y al entretenimiento ligero, es peor. Y eso también es ciertamente peligroso, porque no está mal que te apetezca comer pan Bimbo de vez en cuando, lo que está feo y acaba siendo elitista es pensar que el pan de centeno te hace mejor espectador.

Laxe defiende que el cine debe conectar con el público sin subestimarlo: "Muchas veces el cine de autor no tiene alma o está hecho desde el cálculo. Es predecible. Yo quiero hacer películas que se vean. Hacer una película es demencial, te lleva a tus límites. Tiene que servir nuestro trabajo". Y esa confianza en el espectador es lo que distingue a 'Sirat', un filme que exige atención, sensibilidad y reflexión, y que, sin embargo, también logró atraer a los jóvenes que, según él, estamos acostumbrados a consumos más superficiales.

No necesitamos entretenimiento simplificado para cada momento de nuestra vida, pero sí que queremos que se existan ambas opciones y que se nos invite a elegir qué tipo de experiencia nos apetece vivir. Porque, qué sabré yo, a veces estamos tan saturados de vivir para trabajar que nos entra mejor una historia más sencilla que también sea capaz de emocionarnos.

La película de Laxe, con cinco estatuillas del Cine Europeo y representante de España en los Oscars, confirma que arriesgar en la narrativa y apostar por un cine honesto no solo es viable, sino que también es válido.

Los jóvenes sí acudimos al cine, lo que no soportamos es que se nos trate con condescendencia o como consumidores pasivos. Con lo poco que tenemos y el dinero que podemos invertir en una entrada, no siempre queremos pan de centeno, y está bien si a veces elegimos pan Bimbo. Pensar que solo lo primero es "mejor" te eleva a un lugar que no te deja ver más allá. Porque los jóvenes buscamos la libertad para poder disfrutar del cine a nuestra manera, ya sea escogiendo opciones arriesgadas o películas más formulaicas. Es un libre albedrío similar al de opinar de un tema sin asomarse a la realidad de la que estás hablando.

