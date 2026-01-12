'Sirat' se ha ido de vacío en los Globos de Oro, pero aún no está todo perdido. Estas son las opciones de la película de Oliver Laxe en la carrera a los Oscar

La temporada de premios de este año está demostrando ser especialmente intensa para el cine internacional, con títulos muy variados intentando abrirse paso entre la maquinaria más tradicional de Hollywood. Y en este escenario, 'Sirat' ha pasado a formar parte de la conversación, no solo porque representa a España en la categoría de Mejor Película internacional de los próximos Oscar 2026, sino porque lo hace desde una posición incómoda pero estimulante, recibiendo un fuerte respaldo crítico gracias a su sensibilidad estética y su mirada autoral.

Su presencia confirma que la Academia le reconoce valor pero, al mismo tiempo, su derrota en los Globos de Oro ha dejado claro que este año el voto mainstream ha preferido opciones más cómodas. Habría estado bien un premio para 'Valor sentimental' o 'La voz de Hind' también, pero al final se lo ha llevado 'El agente secreto', complicando un pelín su tramo final hacia la posible nominación al Oscar.

Rumbo a competir por ser la Mejor película internacional

El apartado de Mejor Película Internacional llega muy reñido este año, y lo primero a tener en cuenta es que la Academia ya publicó la lista de 15 películas que optan a la nominación. Ahí están los principales contendientes de la carrera y 'Sirat' está dentro, lo cual ya es un logro relevante para el cine español.

Pero estar en la shortlist no asegura la nominación, solo significa que el filme ha sido considerado y para España no es una categoría sencilla, especialmente en un año en el que la oferta internacional es tan variada, así que el simple hecho de que haya superado el primer corte indica que la Academia ha captado su propuesta y la considera digna de valoración.

Entre los títulos que más suenan como posibles nominados están Brasil con 'El agente secreto', Francia con 'Fue solo un accidente' y Noruega con 'Valor sentimental', que dominan la conversación desde hace semanas. A ellos se suma Corea del Sur con 'No hay otra opción', que son las que parten con ventaja para ocupar varias de las cinco plazas finales. La quinta podría ser más volátil, dependiendo de cómo voten los académicos europeos y latinoamericanos.

Justo detrás aparecen otras producciones que podrían colarse en la nominación si se dan las circunstancias adecuadas, como Japón ('Kokuho'), Alemania ('Sound of Falling'), Túnez ('La voz de Hind'), Taiwán ('Left-Handed Girl') o Irak ('The President’s Cake'). Cada una aporta un perfil diferente: desde historias íntimas a relatos sociopolíticos y ejercicios formales arriesgados.

En este contexto, 'Sirat', que se sostiene más por la admiración crítica y su paso por festivales que por la lógica estadística de la temporada. No es de las favoritas para ganar, pero su presencia en la shortlist y en otras categorías técnicas demuestra que no está ahí por cortesía: hay académicos que la defienden y valoran su propuesta estética.

Su gran reto es convencer al bloque más conservador de votantes, que suele preferir relatos más fáciles de vender emocionalmente. En ese sentido, lo que ocurrió en los Globos de Oro no fue tanto una derrota personal como un recordatorio de que esta categoría aún depende de muchos factores. Ahora solo queda ver lo que ocurre en las nominaciones al final.

