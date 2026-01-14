Premios Goya 2026. Dónde ver en streaming 'Sirat', 'Romería', 'Cónclave' y todas las demás películas nominadas

Está claro que la inmensa mayoría de nuestras miradas están viajando al otro lado del charco durante las últimas semanas, pero esto no quiere decir que la temporada de premios sea una cosa exclusiva de la industria estadounidense. De hecho, los Premios Goya 2026 acaban de repartir sus nominaciones, y la colección de títulos que optan a llevarse un Cabezón es poco menos que para enmarcar.

Para hacerte la vida un poquito más fácil en caso de que quieras ir haciendo los deberes de cara al próximo 28 de febrero, a continuación te dejo una lista con todas las películas nominadas al Goya que ya están disponibles para ver en streaming, así como las que llegarán durante las próximas semanas a tus plataformas de confianza. ¡A disfrutar!

Todas las películas nominadas al Goya 2026 disponibles en Streaming

Sirat

Arrancamos con la segunda cinta más nominada, con 11 menciones, a los Goya 2026: una flamante 'Sirat' que está enamorando en medio mundo, colándose en los Globos de Oro y opositando para hacer lo propio en los Oscars, y que cuenta con 11 candidaturas que la podrían alzar como la gran triunfadora de la noche. Si se lo permiten las 13 nominaciones de 'Los domingos', claro está.

Crítica de Sirat en Espinof | Disponible en Movistar+

Romería

No diga Carla Simón, diga "premio asegurado". Después de arrasar con 'Alcarrás', la cineasta catalana ha vuelto a la carga con una 'Los domingos' que le ha servido para optar al Goya a la mejor dirección pero que, por algún motivo que se me escapa, se ha quedado fuera de la competición a la mejor película. Cosas de los académicos.

Crítica de Romería en Espinof | Disponible en Movistar+

Sorda

La que sí opta a llevarse el premio gordo de la noche es 'Sorda' —que, por otro lado, tiene a su realizadora Eva Libertad nominada a la mejor dirección novel—, que llega a los Goya tras arrasar en festivales como Málaga o Berlín, donde se alzó con los premios a la mejor película y el premio del público respectivamente. ¿Dará la sorpresa el 28 de febrero?

Crítica de Sorda en Espinof | Disponible en Movistar+

Una quinta portuguesa

Con tres nominaciones, 'Una quinta portuguesa' demuestra que una de las mejores armas de un largometraje es su reparto. Manolo Solo y María de Medeiros optan a un par de estatuillas interpretativas impulsadas por un guion original que también tiene candidatura.

Disponible en Movistar+ y Filmin

Tardes de soledad

'Tardes de soledad' es una de las películas más repulsivas de la temporada, pero le ha servido a Albert Serra para llevarse una nominación a la mejor dirección y a la mejor película documental. La competición es férrea, pero dado el estatus de prestigio de Serra, parece que tiene medio Goya en el bolsillo en esta segunda categoría.

Crítica de Tardes de soledad en Espinof | Disponible en Movistar+

Los tortuga

El último trabajo de Belén Funes también se cimenta sobre dos interpretaciones de órdago. Antonia Zegers y Elvira Lara competirán en las categorías de mejor actriz principal y mejor actriz revelación gracias a su trabajo en un drama social de esos que encogen el corazón.

Disponible en Movistar+

Un fantasma en la batalla

'Un fantasma en la batalla' nos devuelve la mejor versión de un Agustín Díaz Yanes que nos traslada a la transición al nuevo milenio para narrar la vida de una guardia civil encubierta dentro de la organización terrorista ETA. Opta a cuatro merecidas estatuillas, incluyendo las de mejor montaje y mejor guion original.

Crítica de Un fantasma en la batalla en Espinof | Disponible en Netflix

Muy lejos

Somos muchos los que llevamos años partiéndonos la cara para defender a Mario Casas, que podría levantar su segundo Goya este 2026 gracias a 'Muy lejos', el drama dirigido por un Gerard Oms que también opta al premio a la mejor dirección novel —aunque lo tiene complicado con Eva Libertad y Gemma Blasco entre su competencia directa—.

Crítica de Muy lejos en Espinof | Disponible en Movistar+ y Filmin

La furia

De hecho, es Gemma Blasco una de las grandes candidatas a levantar el Cabezón a la mejor dirección novel gracias a 'La furia', un crudísimo relato con los abusos sexuales como telón de fondo que también podría hacerse con el Goya a la mejor actriz principal gracias a la nominación de Ángela Cervantes.

Crítica de La furia en Espinof | Disponible en HBO Max y Filmin

Cónclave

Como no podría ser de otro modo, una de las mejores películas de 2024 tenía que estar nominada al Goya a la mejor película internacional. Ralph Fiennes lo borda bajo la batuta de Edward Berger en este thriller político con alma eclesiástica que no se toma demasiado en serio y que tiene un a puesta en escena y un montaje electrizantes. Maravilloso.

Crítica de Cónclave en Espinof | Disponible en Movistar+

La chica de la aguja

Y, para terminar, una de las experiencias más peculiares del último curso cinematográfico. Una pesadilla con espíritu expresionista a medio camino entre el terror y el realismo mágico capaz de revolverte el estómago y, al mismo tiempo, enamorarte con una dirección de fotografía de ensueño. También opta al Goya a la mejor película internacional.

Crítica de La chica de la aguja en Espinof | Disponible en Filmin

Próximamente

Maspalomas - 22 de enero en Filmin, 26 de enero en Movistar+

Mi amiga Eva - 23 de enero en Movistar+

El cautivo - 29 de enero en Netflix

Los tigres - 20 de febrero en Movistar+

Los domingos - 27 febrero Movistar+

