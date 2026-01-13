Las 3 grandes sorpresas y 5 terribles decepciones de las nominaciones a los Goya 2026: de Alejandro Amenábar a la comedia con la que nadie contaba

Después de que el año pasado 'El 47' y 'La infiltrada' compartieran, por primera vez en la historia del cine español, el mayor premio en los Goya, la nueva edición llega dispuesta a no dejar que este ex aequo vuelva a pasar. 'Los Domingos' parte como favorita absoluta con sus 13 nominaciones, seguida de cerca por 'Sirat' con 11 (y, eso sí, varias ausencias increíbles) y 'Maspalomas' con 9. El resto, al menos a priori, parten como meras comparsas de este trío en una lectura de nominaciones que nos ha dejado sonoras alegrías y hondas decepciones (no he incluído, eso sí, algunas películas injustamente ignoradas como 'Bodegón con fantasmas' por no eternizar el post). Vamos repasándolas, porque personalmente creo que la Academia podría haber hecho mejor los deberes.

Sorpresas

Albert Serra como mejor director

Odio 'Tardes de soledad'. Sí, es una cuestión que trasciende el arte y llega a la ética personal: me pareció insoportable a todos los niveles, pero, al mismo tiempo, innegablemente bien dirigida. Tanto que, en lo personal, deseaba que no estuviera nominada a mejor documental pero sí a mejor dirección para Albert Serra. Al final, una de cal y una de arena: está nominado a ambas, y con razón. Puedo reconocer que su trabajo es portentoso y el lenguaje audiovisual que utiliza arrebatador, incluso en imágenes que aborrezco. Se le tenía que nominar, aún a costa de otros nombres. Las cosas de que solo quepan cinco.

'Ciudad sin sueño'

Que una película tan pequeña y especial como 'Ciudad sin sueño' haya conseguido cinco nominaciones a los Goya es todo un hito. De hecho, el papel que hace Toni Fernández es como para darle el premio directamente, y su guion, uno de los más potentes del año. Probablemente la Academia considere que ya es suficiente premio haber llegado hasta aquí, pero cada nominación (guion adaptado, actor revelación, efectos visuales, dirección de producción y dirección de fotografía) sabe a gloria, a cine desatendido, al triunfo de los más pequeños. Una pena, eso sí, que se hayan olvidado de Jesús Fernández Silva, el patriarca y verdadero alma de la cinta. Otra vez será, esperemos.

'La cena' como mejor película

Aunque esta ha sido una de las carreras a los Goya más ajustadas que se recuerdan, y en cualquier otro año podrían haber entrado perfectamente películas como 'El cautivo', 'Romería', 'Los tigres', 'La buena letra' o 'Muy lejos', todas ellas han quedado atrás para darle el puesto a una comedia que surgió de la nada, de manera totalmente inesperada, y acabó ganando más de 3 millones de euros: 'La cena'. Es más: ha gustado tanto que acompaña esta nominación con otras 7, que posiblemente se vayan de vacío pero ya han causado un pequeño maremoto inesperado en los premios del cine patrio.

Decepciones

'Romería' en mejor película

¿Cómo es posible que una de las tres posibles nominadas al Óscar (junto con 'Los domingos' y 'Sirat') se haya devaluado tanto en tan solo cuatro meses? Lo nuevo de Carla Simón es una obra de madurez, autobiográfica y en la que se atreve a evolucionar por encima de los tópicos de su propio cine. Aunque cuenta con 6 nominaciones (dos de ellas a mejor dirección y mejor guion adaptado, lo que demuestra que el problema fue la película en sí misma), lo cierto es que sabe a poco para una cinta que parece planteada directamente con la intención de triunfar entre la crítica y la propia industria. Una pena.

Alejandro Amenábar por 'El cautivo'

Después de seis años sin rodar una película (desde la fantástica 'Mientras dure la guerra'), todos esperábamos el regreso exitoso de Alejandro Amenábar. Sin embargo, aunque 'El cautivo' ha tenido tirón en taquilla, no superó, por lo general, las expectativas del público. Eso sí, era de esperar que por lo menos Amenábar, uno de nuestros directores más internacionales y conocidos, tuviera un premio de consolación siendo nominado a mejor director. Al fin y al cabo, esta solo es la segunda vez en toda su carrera que evade la mención en la categoría (después de la terrible 'Regresión'), lo que nos da una idea del topetazo que se ha pegado con el biopic de Miguel de Cervantes, que se tiene que conformar con 7 nominaciones, la mayoría técnicas. Esta no la vio venir.

Sergi López por 'Sirat'

No deja de ser sorprendente que hayamos mandado una película al Óscar que está cosechando premios en todo el mundo, pero a la hora de nominar ignoremos por completo a su elenco de actores. Bien es cierto que no son las mejores interpretaciones del año, pero Bruno Núñez podría haber entrado perfectamente como mejor actor revelación y, por supuesto, Sergi López se habría careado sin problemas con Miguel Garcés, Mario Casas o Manolo Solo. Hay, por lo general, una ligera inquina social a esta película, y parece que la Academia ha encontrado su talón de Aquiles.

'Daniela Forever'

Todos sabemos que la Academia no tiene una especial querencia por el cine de género (tenemos que irnos hasta 2017 para encontrar la nominación a mejor película de 'Verónica'), pero es una pena que hayan decidido ignorar del todo a 'Daniela Forever', lo último de Nacho Vigalondo antes de 'Superestar'. Y no digo ya en categorías donde podría merecerlo pero se trata de una simple ilusión, como mejor guion o mejor dirección, sino en efectos especiales o dirección de arte: por muy bien que esté el trabajo en 'Los tigres', aquí el protagonista para el tiempo en cualquier momento dando lugar a imágenes impactantes. No pasa nada por mirar al cine de género, aunque fracase en taquilla.

'Madrid, Ext'

No quiero hacer de menos a los cinco nominados a mejor documental, pero me da muchísima pena que una de mis películas favoritas del año, 'Madrid Ext', se haya ido sin una mención. La tracción de nominar siempre los mismos títulos (los que más han sonado en premios anteriores) lleva a que, por ejemplo, la película de Juan Cavestany se quede fuera de categorías donde claramente podría haber liderado, como mejor banda sonora -es una sinfonía en sí misma- y mejor montaje, de manera abrumadoramente injusta. Algún día los premios reconocerán no solo a lo más famoso y esperable, sino también a las pequeñas producciones que tienen el germen del futuro y el devenir de los tiempos en su interior. Algún día, supongo.

