Tenía todo para ser uno de los thrillers del año. ‘Los tigres’ funciona estupendamente en su suspense, pero falla en lo emocional

El thriller en España se ha ido convirtiendo en fenómeno en la última década gracias a una colección de títulos y autores capaces de importar códigos de fuera para relatar historias potentes que, en el camino, sirven de camino para acabar contando a la propia España. Como sucede con algo que tiene éxito continuado, se explota una fórmula repetida, ocasionalmente efectiva en su funcionalidad pero a veces excesivamente domesticada.

Pero esto permite un panorama para que los autores destacados puedan seguir explorando el género e inquietudes en torno a ellos. Alberto Rodríguez y Rafael Cobos son un ejemplo de una dupla estupenda capaz de crear historias con textura contadas con pulso, alcanzando tanto éxito como aplauso. Sin embargo, algo de su toque se ha perdido en ‘Los tigres’, su película más discreta en tiempo.

Hasta el fondo

Director y co-guionista nos quieren meter en una historia de atracos en el Sur de España de la mano de una dupla protagonista compuesta por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie. Vamos, todo a priori material para crear otro thriller potente marca de la casa, pero algo parece haberse diluido en el proceso de inmersión, dejando una sensación general menos entusiasta de lo acostumbrado.

Desde niños, y por influencia de su padre, los hermanos Antonio y Estrella llevan conectados al mar y al submarinismo, siendo conocidos como “Los Tigres” entre el gremio del puerto. Con problemas de salud, familiares y financieros asolando a Antonio, ambos idearán un plan para extraer droga de un barco de contrabando de manera clandestina y submarina.

Es difícil no pensar que la aclamación de títulos recientes como ‘Modelo 77’ o ‘El hombre de las mil caras’ les ha llevado a Rodríguez y a Cobos a la presión de dar todas las hechuras dramáticas posibles e incluso unas cuantas de añadido a incluso lo que parece una historia demasiado sencilla para ser más que un ejercicio de género. Viendo ‘Los tigres’ se aprecia un intento de equilibrar los conflictos familiares con la pura acción que rememora más que nunca al cine de Michael Mann.

‘Los tigres’: acción diluida

Así, podría haber quedado una ‘Ladrón’ andaluza y submarina de alta tensión, con cierta efectividad en las escenas acuáticas y más trepidante aún cuando detalla los procesos del golpe y los peligros que le rodean. Esto debería combinarse con un elemento dramático que, por desgracia, no es que le falte la textura exquisita de aquel film de Mann, es que es hasta un poco burda para lo que Cobos y Rodríguez pueden hacer.

Conflictos y personajes trazados a brochazos, con el personaje de De la Torre siendo excesivamente superficial y explicito mientras intenta dar a Lennie la faceta sutil que acaba dejándola en excesivo segundo plano. No ayuda mucho que parezca apresurada por momentos, algunos acentos fallen (sí, Bárbara), y parezca que están encajando en un molde que les impide contar algo de más enjundia del lugar que deciden explorar.

