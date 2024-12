'El 47' tiene uno de los finales más emotivos del año. La película más nominada a los Goya brilla en su canto a la esperanza

Ya han salido las nominaciones a los Premios Goya 2025 y 'El 47' se ha alzado como película más nominada optando a 14. No es de extrañar, ya que combina cines social e histórico (dos de las categorías favoritas de los premios), aunque también puede presumir de tener uno de los finales más emotivos de este año.

El bus número 47

Barcelona, 1978. Manolo Vital es un conductor de autobús que toma la resolución de conseguir sea como sea que el transporte público llegue hasta Torre Baró, su barrio de residencia, situado en lo alto de una cuesta en una zona recóndita de la ciudad.

'El 47' es una película de 2024 dirigida por Marcel Barrena ('100 metros') y protagonizada por Eduard Fernández, Clara Segura y Zoe Bonafonte. La película opta a 14 Premios Goya, entre ellos los de Mejor Película, Mejor Guion original, Mejor Montaje y Mejor Fotografía.

Además, es la séptima película española más taquillera del año y la película rodada en catalán con mayor recaudación de 2024 seguida de 'Casa en llamas', que también ha conseguido 8 nominaciones en los Goya.

No os voy a mentir y es que yo me acerqué a esta película con cierto miedo. Si bien me gusta el cine social, ya que creo que es un medio que se presta a contar historias que profundicen en todo tipo de realidades, me suele repeler bastante cuando abandonan cualquier tipo de sutileza y escogen el camino de la pornografía emocional para forzar la empatía del espectador (sí, Ken Loach, te estoy mirando a ti).

El combo cine social e historia basada en hechos reales me hizo ir con pies de plomo y me alegra poder decir que al final mi miedo era infundado. Obviamente, tiene una clara voluntad reivindicativa, desde ese planteamiento que nos sitúa en ese barrio, donde un grupo de ciudadanos se unieron para poder construir un techo (muchos, de hecho) bajo el que resguardarse.

Sin ser tampoco el colmo de lo sutil y teniendo muy claro de qué lado está, el guion no abusa de la lágrima fácil e intenta abordar la historia desde la honestidad (y porque la realidad de lo sucedido ya es lo suficientemente dura como para utilizarlo como herramienta dramática).

Además de recuperar una parte de nuestra historia, hay muchas cosas en la película que resuenan en el presente, como el vértigo de que un solo individuo se enfrente a todo un sistema, reflejado en esa esa escena tan real y tragicómica en la que Manolo intenta lidiar con la burocracia (digna de 'Las 12 pruebas de Astérix').

Pero quizá lo que más fuerza tiene de esta película es ese poso de esperanza que deja, no una esperanza irreal y edulcorada de las que nos intentan vender muchas otras historias, sino a la que te aferras incluso cuando parece que nada puede ir a peor.

Un sentimiento que se refleja muy bien en esa escena final, en la que sí se opta por algo más alegórico que se sale de la tendencia habitual en el género histórico y reúne la esencia de todo lo que hemos visto en ese grito desesperado en forma de canción. Uno de los finales que más me han emocionado este año, he de confesar.

Personalmente, hay otras películas entre las nominadas que me han convencido más (la ya mencionada 'Casa en llamas'), pero 'El 47' me parece también una más que notable candidata, por su honestidad y por cómo el optimismo logra abrirse camino pese a la gris realidad que presenta.

