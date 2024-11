Eduard Fernández sentencia sobre el cine en versión original tras el éxito de 'El 47'. "Hay películas que piden ser hechas en catalán"

Eduard Fernández ha vivido en 2024, sin duda, uno de sus mejores años en la interpretación: al éxito brutal de 'El 47', la película en catalán más vista del siglo XXI con más de 450.000 espectadores, se le suman las previsibles nominaciones en la temporada de premios por su fantástico papel en 'Marco' (donde es, de hecho, lo mejor de la película). Ahora, en este momento tan dulce, el actor de 60 años ha dado unas declaraciones que algunos tacharían de incendiarias... y otros de lógicas.

Escolti, Eduard, noi

Ha sido en el diario Nació Digital donde ha hablado sobre las películas rodadas en catalán, que este año han vivido un increíble momento no solo con 'El 47' sino también con 'Casa en llamas': "Existen películas que piden ser hechas en un idioma u otro, y otras que serán bilingües. Hay películas que piden ser hechas en catalán, hay alguna película que pide ser hecha o en castellano o de forma bilingüe, y hay muchas películas que pueden hacerse como se quieran, porque son una historia familiar que podrían ser de todas partes y puedes hacerlo en catalán, castellano o como quieras".

Aquí en Cataluña sería bueno hacerlas en catalán. De hecho, hay mucho cine catalán bueno. En Málaga gana mucho el cine catalán. Tenemos mucho talento en Cataluña y no debemos malgastarlo, debemos desarrollarlo.

Al respecto, Eduard reconoce que en su comunidad le han llegado a tachar de "anticatalán" por hacer películas bilingües o en castellano: "Cuando hablo de la importancia de la versión original, estoy hablando de mi oficio. No hablo en contra de ningún idioma, sólo faltaría. 'El 47' , quería doblarse y me negué porque precisamente este filme narra la historia de un personaje que viene de fuera y aprende el catalán, y no te puedes cargar eso. Es un atentado contra el sentido común, contra el actor y contra el cine. Estoy a favor del cine y debe preservarse la versión original. Nos cuesta mucho sacarla, pero debe preservarse". ¿Escucharán lo que dice (que tiene todo el sentido del mundo) o los de siempre se dejarán llevar por el enfado más inconsciente? Sí, yo también intuyo lo primero.

