'Hay gente que no entiende el catalán'. Carla Simón responde a la polémica de 'Alcarràs'

Al poco de estrenarse 'Alcarràs', segundo largometraje de la cineasta Carla Simón, se ha generado una nueva polémica en Twitter. El motivo es el pase de dicha película en algunos cines catalanes con subtítulos en castellano. En la red social se ha comentado que no tiene sentido subtitularla en territorio de habla catalana y se ha criticado con dureza esta decisión.

'Queremos que la película llegue a la gente'

Según Vilaweb, la directora afirma que no entiende las críticas y se posiciona a favor del subtitulado para llegar a la mayor cantidad de gente posible: 'Hay gente que no entiende el catalán. ¿Por qué no se tendría que subtitular?'.

Carla Simón defiende también la necesidad del doblaje al español de la película ya que 'el problema del doblaje no se ha solucionado en el estado español' y muchos cines no aceptan exhibir la película si no está doblada al castellano. A pesar de que Simón considera que su película solo tenía sentido rodarla en catalán, ya que habla de un lugar y una época concretos, su principal objetivo es que la pueda ver el mayor número de espectadores posible.

La cuenta Doblatge en català se ha pronunciado señalando a los exhibidores como responsables de la decisión de proyectar la película con subtítulos en castellano puesto que, evidentemente, la distribuidora posee una copia subtitulada al español para su distribución en España pero son los propios cines los que deciden sobre qué copia digital deciden exhibir.

Recién estrenada en cines y con reconocimientos como el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, 'Alcarràs' sigue cosechando éxitos tanto en taquilla como en crítica siendo el estreno más visto de la semana pasada según ComscoreMoviesSpain, con 419.411€ recaudados en su primer fin de semana (únicamente superada por los 475.791€ de 'El hombre del norte') y más de 10.000 espectadores.