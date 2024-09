Es uno de los mejores biopics musicales del año y ya puedes verlo en Netflix

Con 'Segundo premio' recién escogida como la candidata de España para los Oscars (lamentablemente, no creo que la sepan apreciar los estadounidenses) y 'La estrella azul' también en consideración, ya podríamos catalogar 2024 como un gran año para el biopic musical patrio. No obstante, habría que sumar un tercer título, algo más convecional pero sin duda el más divertido de los tres, con la estupenda 'Disco, Ibiza, Locomía'. La tenéis disponible en Netflix.

Marcha, Ibiza, Locomía

Todo comienza en la Ibiza de los años 80, donde Xavi Font y un grupo de amigos llegan buscando triunfar en el mundo de la moda. La suerte quiere que acaben cruzándose en el camino de un productor que queda cautivado por su puesta en escena y les propone lanzarlos a la fama como grupo musical.

'Disco, Ibiza, Locomía' (2024) es una película dirigida por Kike Maíllo ('Eva'), que también ha coguionizado junto a Marta Libertad ('Oswald, el falsificador'). Está protagonizada por Jaime Lorente, Blanca Suárez, Alberto Ammann, Alejandro Speitzer, Vito Sanz, Iván Pellicer y Pol Granch.

Como os podéis imaginar, la película se basa en la historia real del grupo Locomía, desde sus inicios y su irrupción en el género de la música electrónica en España, su triunfo en Latinoamérica, el éxito entre las fans y todos sus problemas legales.

Es cierto que si lo comparamos con los otros dos filmes ya mencionadas, esta película presenta una estructura mucho más clásica dentro de los relatos de auge y caída de cantantes/grupos musicales. Sin embargo, dentro de la oleada de biopics de este estilo que Hollywood no para de producir como churros, la cinta es todo un soplo de aire fresco.

Empezando porque aprovecha su premisa de "basada en hechos reales" para retratar la España de los años 80 en todas su contradicciones, con esa sociedad recién salida del franquismo y con ansias de libertad y que, no obstante, seguía llevándose las manos a la cabeza ante todo lo que "atentaba" contra esa moralidad que en teoría querían dejar atrás.

Pero, ante todo, el guion brilla por su tono optimista y juguetón, que rehuye las leccioncitas y el hacer un drama sobre los excesos de las vidas de los músicos (no necesitamos otro biopic con la moraleja rancia de 'Bohemian Rhapsody', gracias) para centrarse en el corazón de lo que fue originalmente Locomía, con esas ganas de pasárselo bien y el sentimiento de familia encontrada.

La película es pura diversión y puede presumir de un ritmo que te atrapa al igual que el carisma del grupo. Sin llegar a ser una comedia per se, tiene momentos realmente divertidos (el robo de ensaimadas, la primera fiesta en la nueva casa...) y, pese a que en el final dan un mayor peso al drama, es casi inevitable acabar la cinta con una sonrisa en los labios.

Otro aspecto refrescante de ella es que no es una de esas historias que busca encumbrar e idealizar el aporte que hizo este grupo a la música. Desde el principio, el productor (Alberto Ammann está que se sale en este papel) destaca que su mayor fortaleza es la puesta en escena y, de hecho, el protagonista de la película ni siquiera era especialmente brillante en los aspectos musicales.

Así pues, no se nos presente la enésima narrativa sobre "genio por descubrir que luego tiene el mundo a sus pies", sino otra idea no tan explorada pero igualmente interesante: encontrar aquello que se te da bien, aunque quizá no sea lo que el mundo espera de ti.

Como último apunte, destacar ese apartado visual lleno de elementos coloridos que se cuelan en las escenas por encima de las imágenes, como forma de representar ese gusto por la fantasía que tanto les caracterizaba antes incluso de dedicarse a la música, cuando solo eran un grupo de jóvenes que soñaba a ritmo de sus abanicos.

'Disco, Ibiza, Locomía' es el biopic musical con el que mejor te lo vas a pasar este año. Un luminoso y colorido paseo por una España todavía grisácea, acompañado por una Banda Sonora muy pegadiza (no tanto por los temas de Locomía, que no son muchos, sino por otras canciones ochenteras como 'Gold' o 'Never Say Goodbye').

