'Sirat' hace historia y coge fuerza para el Óscar: la película de Óliver Laxe consigue dos nominaciones a los Globos de Oro

La carrera hacia el Óscar de 'Sirat' acaba de dar un importante paso adelante, ya que la película de Óliver Laxe acaba de recibir dos nominaciones a la edición de los Globos de Oro de 2026. El primero ha sido en la categoría de mejor película de habla no inglesa, pero es que además también ha conseguido uno en el apartado de mejor banda sonora.

Sus rivales

Las cuatro películas a la que 'Sirat' se enfrentará para llevarse el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa son 'Solo un accidente', de Jafar Panahi, 'Sentimental Value', de Joaquim Trier, 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, 'No other choice', de Park Chan Wook, y 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania. Duros rivales.

De hecho, en la categoría de mejor película de habla no inglesa sería toda una sorpresa que gane cualquier película que no sea 'Sentimental Value'. ¿El motivo? La película de Joaquim Trier consigue ocho nominaciones en total, siendo únicamente superada por las nueve logradas por 'Una batalla tras otra'. Y el largometraje de Paul Thomas Anderson no compite en esta categoría.

Por su parte, la banda sonora de Kangding Ray para 'Sirat' tendrá como rivales las músicas de Alexandre Desplat para 'Frankenstein', Ludwig Göransson para 'Los pecadores', Jonny Greenwood para 'Una batalla tras otra', Max Richter por 'Hamnet' y Hans Zimmer por 'F1: La película'. Aquí también la competencia para hacerse con la estatuilla va a ser ardua.

La siguiente parada al Óscar para 'Sirat' tendrá lugar el próximo 16 de diciembre, ya que entonces se anunciará la shortlist en muchas categorías, incluyendo la de la película internacional. Se da por sentado que la cinta de Laxe lo pasará, pero será mejor estar atentos. Después habrá que esperar hasta el 23 de enero de 2026 para conocer las nominadas.

