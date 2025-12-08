"¿Quién mejor que John Cena?" Vince Gilligan explica una de las escenas más locas de 'Pluribus’

El sexto episodio de 'Pluribus' ha sido más tranquilo de lo habitual, pero se guardaba aun así un par de ases bajo la manga. La gran revelación sugerida al final del episodio anterior suponía un cliffhanger con arma de doble filo. Por un lado, de cara al espectador parecía bastante evidente que tenía que ver con canibalismo, por otro, ha abierto una ruta interesante en el devenir de la trama.

Lo que era una gran revelación para Carol resulta ser ya información conocida para Koumba, el superviviente hedonista al que nada le impedirá seguir llevando su vida de lujos y excesos. En un firme candidato al momento más loco de la serie, Koumba muestra un comunicado realizado por los Otros específicamente dirigido a ella, y en el que usan a John Cena para vender los beneficios de su dieta humana.

En una entrevista con Deadline, Gilligan explica el momento desde dentro. "Simplemente pensamos, ¿Quién mejor que John Cena para hacer aceptable la idea de comer carne humana, ¿sabes? Y madre mía, vaya agenda tiene ese chico. Es un tipo ocupado, y fue lo suficientemente amable como para venir a rodar esto". Sobre la experiencia de trabajar con él, Gilligan se explayaba:

"Es un tío genial. Y es una de esas cosas en las que piensas: ¿Quién sería alguien que deleitaría a la audiencia cuando saliese a explicar por qué la humanidad ahora vive a base de proteínas de cuerpos humanos? Es tan ilógico, y sin embargo, de alguna manera, no lo es. Porque tiene esa personalidad y todo lo que hace te hace verlo simpático y confiable. Piensas, 'tío, me gustaría tomarme una cerveza con ese tipo'. ¿Así que por qué no debería él explicar por qué proteina derivada de los humanos es el camino adelante para la humanidad ahora? Hace que suene bastante razonable, y esa era la intención, nos hizo reír pensar que podría hacerlo. Y afortunadamente dijo que sí."

La escena, que empieza con la implausible frase, "Hola Carol, somos John Cena", es el eje central de todo el episodio e impacta por cómo el carisma del actor oculta una situación desoladora. Para Carol supone un fracaso más en convencer al resto en una desafortunada serie de acontecimientos que la están dejando sin recursos. También deja semillitas que siguen alimentando algunas de las teorías más populares, como la de que la mente colmena está condenada por su predisposición a no matar a otros seres vivientes. En su fase de marketing, la serie contó con algunos cameos importantes como los de Bryan Cranston y Aaron Paul, pero este es el más grande ocurrido dentro de la ficción.

En otro descubrimiento que espanta a Carol, su encuentro con Koumba le sirve para saber que los Otros ya han encontrado una forma de introducir el virus a los inmunes. Un doloroso proceso que requiere manipular células madre del individuo pero no sin su consentimiento. Aunque Carol se apresura a denegarlo, parece claro que cada vez está más cerca del temido momento en el que tenga que unirse al resto.

