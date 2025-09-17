'Sirat' es la candidata de España para el Oscar 2026. La road movie de Oliver Laxe supera a las otras finalistas en la carrera por el premio a Mejor película internacional

'Sirat', dirigida por Oliver Laxe, ha sido seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los próximos Oscar, en la categoría de Mejor Película internacional. Después de participar en diversos festivales internacionales, la película ha sido elegida frente a 'Sorda' y 'Romería', destacando y por su estilo visual y narrativo innovador, encuadrando una impactante road movie en unos paisajes y diseño sonoro impresionantes.

Una búsqueda en medio del caos

A lo largo de su metraje, seguimos a un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) que llegan a una rave perdida en Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Conocen a un grupo de raveros y deciden seguirlos a una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.

La dirección de Oliver Laxe transforma cada plano en un espacio vivo, donde la naturaleza y la intimidad humana se entrelazan, creando imágenes que permanecen grabadas en la memoria cuando termina. La película también combina la sensibilidad con una fuerza visual arrolladora, logrando un equilibrio que invita a la contemplación y al asombro constante.

Su selección para los Oscar no solo reconoce la calidad de la obra, sino también el compromiso del cine español con propuestas originales y desafiantes que muestran nuevas formas de contar historias.

