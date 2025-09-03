Ya conocemos las 3 películas elegidas para representar a España en los Óscar, y son simplemente perfectas

Hace ya mucho tiempo que el cine español vive un momento dulce, y la prueba es que cada año es más complicado elegir las películas que nos representarán en los Óscar. El año pasado no conseguimos la nominación por la fantástica 'Segundo premio', pero en 2023 sí gozamos del favor de la Academia con 'La sociedad de la nieve'. Aunque desde el 2000 tan solo hemos tenido tres nominaciones (incluyendo 'Mar adentro', que ganó), este año las espadas están en todo lo alto con tres obras muy golosas para Hollywood.

España, en el punto de mira

Las elegidas hoy por la Academia de Cine española han sido 'Sirat', de Óliver Laxe, 'Sorda', de Eva Libertad, y 'Romería', de Carla Simón, que se estrena esta misma semana. Tres estupendas películas que pueden gozar perfectamente del beneplácito de Hollywood en su gala del próximo 15 de marzo: historias reales, duras, narradas de una manera original y que demuestran la evolución natural del cine patrio en los últimos años.

Ahora empieza un nuevo periodo de votación para escoger la película que finalmente nos llevará a la posible preselección, y este año, honestamente, creo que no hay opción mala: las tres elegidas son lo suficientemente universales como para llegar a un público extranjero, y ya han triunfado entre la crítica. Quizá se echa de menos un poco de espectacularidad, pero no siempre podemos tener a J. A. Bayona a los mandos de una macro-producción internacional, qué le vamos a hacer.

La película que salga elegida se las tendrá que ver con otras obras de las que ya se ha hablado mucho gracias a los festivales, como 'Sound of Falling' (premio del jurado en Cannes), 'Young mothers' (lo nuevo de los hermanos Dardenne), 'No other choice' (un Park Chan-Wook que ha cautivado en Venecia), 'Sentimental Value' (ganadora del Gran Premio en Cannes) o 'Palestine 36' (que, obviamente, dará mucho de que hablar). ¿Pueden competir nuestras películas con estos fenómenos internacionales? De momento, 'Sirat' estaría en cabeza con los datos en la mano, pero la carrera solo acaba de comenzar.

