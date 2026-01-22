"¡No me preguntéis por la balsa!". James Cameron, harto del final de 'Titanic', da la respuesta definitiva sobre la supervivencia de Jack

Imagina ser James Cameron, haber dirigido uno de los mayores blockbusters de la historia del cine, cuidado hasta el más mínimo detalle y que te hizo levantar 11 Oscars, y que veinte años después de su estreno la gente continúe preguntándote por si una puerta de madera podría haber aguantado el peso de dos personas. El hartazgo —por no decir el cabreo—, probablemente, estaría asegurado, y con toda la razón del mundo.

Punto y final

A lo largo de estas dos últimas décadas, Cameron ha dado unos cuantos bandazos en lo que respecta a la supervivencia de Jack, el personaje de Leonardo DiCaprio en 'Titanic', llegando incluso a torturar a un pobre muchacho en un experimento para probar científicamente cuál hubiese sido el sino del tripulante, pero parece que el cineasta ha dado su respuesta definitiva a la incógnita.

Ha sido durante una entrevista con The Hollywood Reporter, en la que, entre otras cosas, ha pedido que dejen de darle la paliza con el tema para, después, zanjar la discusión de una vez por todas:

¡No me preguntéis por la puta balsa! Mirad, incluso llegamos al extremo de hacer un experimento para ver si Jack podría haber sobrevivido de alguna manera, o si ambos podrían haber sobrevivido, y la gente ni siquiera escuchó la respuesta cuando se la di: la respuesta es que, si Jack de algún modo fuera un experto en hipotermia y supiera lo que la ciencia sabe ahora, pero en 1912, teóricamente sería posible, con mucha suerte, que hubiera sobrevivido. Así que, por lo tanto, la respuesta es no, no podría haberlo hecho. No hay manera. No se daban las condiciones. Él no podía haber sabido esas cosas.

Hace una temporada, el propio Cameron explicó que, de no haber descartado la vía del happy ending, Jack, Rose y buena parte de los pasajeros del navío titular hubiesen sobrevivido solo pasando un poquito de frío de haber subido al iceberg con el que colisionó el Titanic. Pero, como nunca llueve a gusto de todos, un largometraje con la muerte como uno de sus ejes narrativos, tenía que acabar con una nota de amargor.

No sabemos cuánto tardará el bueno de James en volver a cambiar de parecer y blandir el puño en alto maldiciendo la pregunta de marras, pero parece que, por una vez, ha sonado lo suficientemente contundente como para que no haya vuelta atrás.

