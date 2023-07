"Habrían sobrevivido". La inusual teoría de James Cameron sobre el Titanic que habría cambiado su trágico final

Pocas personas hay en el mundo que estén más familiarizadas con el hundimiento del Titanic que James Cameron. El director de la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet también ha organizado más de 30 viajes a los restos del barco y siente una enorme pasión por todo lo que rodea la historia de este trasatlántico. Por ello, es normal que haya pensado en más de una ocasión en formas de evitar las muertes de tantas personas, llegando a una curiosa conclusión sobre cuál habría sido el mejor plan.

El cineasta, que actualmente está centrado en tener 'Avatar 3' lista para su estreno el 19 de diciembre de 2025, expuso por primera vez su alucinante teoría en el libro 'Titanic and the Making of James Cameron', donde defendió que el Capitán del barco se equivocó al no llevar a los pasajeros al iceberg contra el que habían chocado:

Habrían tenido frío pero habrían sobrevivido

Años después, el director hizo algunos detalles más sobre esa teoría suya en el especial 'Titanic: The Final Word with James Cameron', donde señaló que "mi primera idea favorita es poner a todo el mundo en el iceberg porque no se está hundiendo", añadiendo además que lo suyo sería que cogiesen antes un abrigo de piel para protegerse algo más de las bajas temperaturas antes de sentarse allí a esperar. Parece lógico pensar que eso también hubiese cambiado el final de 'Titanic' y que Jack habría sobrevivido. De hecho, el propio Cameron reconoció hace poco que se equivocó y que el personaje interpretado por DiCaprio no tendría por qué haber muerto.

Obviamente, no es un plan infalible, pues un experto apunta que la superficie del iceberg sería demasiado irregular, aunque Cameron sigue defendiendo que mejor arriesgarse a eso que la muerte segura en el agua. Sin embargo, otro experto da con una posible solución a ello, y es que en en la embarcación habían recibido varias comunicaciones de que estaban pasando muy cerca de formaciones sólidas y regular de hielo, por lo que podrían dirigir el barco hasta allí y refugiarse entonces en esas placas.

Otras teorías que manejaron fue construir nuevas embarcaciones con los restos del barco mientras se estaba hundiendo, algo que Cameron consideraba que como mucho quizá hubiese salvado a 50 personas más, o coger un montón de colchones y situarlos justo donde el barco había impactado con el iceberg para contener las fugas de agua y además mantener enderezado el navío para que así nunca llegase a hundirse, algo que el director de 'Titanic' que podría haber funcionado.

Obviamente, todas esas teorías se han realizado tras poder meditar con calma sobre lo sucedido en lugar de verse en una situación límite sin apenas tiempo para reaccionar.