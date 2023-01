Las obras maestras que James Cameron dejó sin hacer: 16 películas que puso en marcha pero se quedaron por el camino

La carrera de James Cameron como director arrancó hace ya más de 40 años. En todo eso tiempo solamente ha dirigido nueve películas de ficción -y ya está confirmado que la décima será 'Avatar 3'-, pero su nombre ha estado asociado como director a muchos otros títulos de los que finalmente él no se ocupó. Algunos salieron adelante con otra persona tras las cámaras, pero otros cayeron rápidamente en el olvido.

En Espinof hemos querido aprovechar que 'Avatar: El sentido del agua' sigue arrasando en taquilla para recordar otras 16 películas que James Cameron puso en marcha -o como mínimo quiso hacerlo- pero que se quedaron por el camino. El fenómeno 'Avatar' ha tenido mucho que ver con ello en varios casos, pero hay títulos que se remontan mucho más allá de que Pandora tan siquiera existiera en la mente de su autor. Vamos con ellas:

'Alita: Ángel de combate'

La adaptación del manga de Yukito Kishiro iba a ser la primera película de Cameron en el siglo XXI, pero acabó dejándola de lado en beneficio de 'Avatar'. Más tarde lo retomó brevemente con la idea de que fuese una trilogía, pero abandonó el proyecto de nuevo y finalmente se lo cedió a Robert Rodriguez, aunque Cameron aparece acreditado como productor y coguionista de una película impresionante pero algo irregular.

'Bright Angel Falling'

Suena un poco al 'Armageddon' de James Cameron, pues contaba la historia de un meteorito rumbo a la Tierra que amenazaba con destruirlo todo y los esfuerzos de un grupo de astronautas por evitarlo. No está del todo claro que fuese a dirigirlo él, pero sí que escribió el guion junto a Peter Hyams. Por desgracia, el libreto se filtró online y el proyecto acabó dejándose de lado.

'Doomsday Protocol'

Una película de ciencia ficción futurista anunciada en 2009 descrita como una heredera de 'Los siete samuráis' en la que un grupo de humanos y alienígenas se unen para salvar la Tierra. Escrita por Shane Salermo, en su momento se dijo que Cameron iba a trabajar en su desarrollo, pero nunca volvió a saberse nada al respecto.

'Dragones y mazmorras'

James Cameron fue uno de los muchos directores que en algún momento fueron estuvieron asociados al proyecto que acabó dando forma a la catastrófica película estrenada en el año 2000. La imposibilidad de que la compañía que editaba el juego llegase a un acuerdo con Fox, donde trabajaba el cineasta por aquel entonces, hizo imposible que la cosa se concretase.

'Heavy Metal'

Se anunció que la saga animada 'Heavy Metal' iba a regresar en 2008 con David Fincher apadrinando el proyecto. El propio Fincher iba a dirigir una de las historias y se decía que tanto Guillermo del Toro como Zack Snyder y Gore Verbinski querían ocuparse cada uno de otra. Cameron no entró en el proyecto hasta un año después para ejercer como coproductor ejecutivo y dirigir una de las historias. La cosa se encalló y Cameron acabó dejando un proyecto que acabó evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos por el título de 'Love, Death & Robots'.

'La informacionista'

Cameron llegó a anunciar que la primera película que haría tras completar su trabajo en las dos primeras secuelas de 'Avatar' sería esta adaptación de la novela de Taylor Stevens sobre una mujer de misioneros americanos en Camerún que sufre una experiencia traumática a los 14 años y que luego trabaja para el gobierno y diferentes corporaciones consiguiendo información especializada en la zona. Eso sí, se esperaba su estreno para 2016 y todo apunta a que ha acabado siendo dejado de lado en beneficio de más entregas de 'Avatar'.

'La Momia' (de Anne Rice)

A mediados de los 90, Fox se hizo con los derechos de la novela de Anne Rice sobre Ramsés el Maldito, de la cual publicaría dos nuevas entregas muchos años después, y fichó a Cameron para dirigirla, pero el proyecto nunca salió adelante y el estudio acabó perdiendo los derechos.

'Mentiras arriesgadas 2'

Una secuela anunciada para la que se llegó a tener un guion del gusto de todos los principales implicados. El gran problema fue que los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 llevaron a que Cameron concluyese que "El terrorismo ya no es algo que te puedas tomar tan a la ligera como hicimos en la primera. No se me ocurre cómo podría hacerse en el clima actual". Todo apunta a que ya nunca se hará.

'Parque Jurásico'

Cameron estaba deseando hacer una película basada en la novela de Michael Crichton, pero no era el único y tampoco fue el más rápido, ya que Steven Spielberg compró los derechos compró los derechos apenas unas horas antes de que él lo intentase. Eso sí, Cameron reconoció después de ver la película que se alegraba de ello y que él no habría sido la persona adecuada para dirigirla.

Precuela de 'Avatar'

Cameron anunció en 2012 que tenía en mente una precuela de 'Avatar' que "se remonta a las primeras expediciones a Pandora, y a lo que se produjo entre los humanos y los Na'vi", pero parece que acabó descartando la idea, pues en su momento destacó que hasta 'Avatar 5' todo serían secuelas de la primera entrega...

'Screaming Steel'

Un proyecto de ciencia ficción sobre una especie de banda de moteros del futuro -Cameron quería que usaran una especie de cohetes de bolsillo en lugar de motocicletas- en la que colaboró con Randall Frakes y J.F. Lawton de la que llegó a existir un guion en 1991, pero el cineasta no quedó del todo satisfecho con el resultado y acabó abandonado en el cajón.

'Solaris'

La novela de Stanislaw Lem de ciencia ficción ya había sido llevada a la gran pantalla por Andrei Tarkosvky y Cameron estuvo varios años intentando conseguir los derechos de ambas para sacar adelante una nueva versión. Lo consiguió, pero para entonces estaba tan ocupado con otros proyectos que finalmente solamente ejerció como productor en la película dirigida por Steven Soderbergh de 2002.

'Spider-Man'

El propio Cameron ha declarado que es "la mejor película que nunca hice", pues a principios de los 90 intentó llevar las aventuras del trepamuros de Marvel a la gran pantalla. Tenía un guion y quería a Leonardo DiCaprio como protagonista, pero la quiebra de Carolco acabó hundiendo el proyecto. Luego no logró convencer a Fox para que se hiciera con los derechos y finalmente fue Sam Raimi quien adaptó para Sony al personaje con Tobey Maguire en la piel de Peter Parker.

'The Last Train from Hiroshima'

Adaptación del libro de Charles R. Pellegrino sobre la historia de Tsutomu Yamaguchi, un hombre japonés que sobrevivió a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y que murió poco después de tener un encuentro con Cameron. El proyecto no terminó de salir adelante a principios de la pasada década y el director optó por dar prioridad a las secuelas de 'Avatar'.

'Terminator 3'

Cameron no ocultó durante los años 90 que él estaría encantado de hacer 'Terminator 3', pero todo se complicó con el hundimiento de Carolco. Luego hubo un intento por parte de Fox de levantar el proyecto, pero el cineasta acabó centrándose en 'Titanic'. Curiosamente, el plan no incluía el regreso de Arnold Schwarzenegger, quien si acabaría participando en 'Terminator: Destino Oscuro', que a su manera funciona como tercera entrega de la saga, por petición del propio Cameron.

'Viaje alucinante'

Nueva versión de la película de Richard Fleischer estrenada en 1966 que propone un viaje al interior del cuerpo humano gracias a un tremendo avance tecnológico que permite reducir el cuerpo humano a un tamaño minúsculo. Cameron mostró un claro interés en ella a finales de los 90, pero acabó dejándolo de lado para centrarse en el proyecto que acabó transformándose en 'Avatar'.

