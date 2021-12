"La mejor película que nunca hice". James Cameron explica cómo era su adaptación de Spider-Man que no salió adelante

Spider-Man ha protagonizado varias películas en acción real a lo largo de los últimos años, pero James Cameron estuvo a punto de ofrecer su visión de las aventuras del trepamuros antes antes de que Sam Raimi lograse sacar adelante la primera aventura protagonizada por Tobey Maguire. Ahora el cineasta ha explicado qué era lo que quería conseguir en lo que él mismo define como "la mejor película que nunca hice".

Así era el 'Spider-Man' de James Cameron

El autor de 'Avatar' está promocionando estos días el lanzamiento del libro 'Tech Noir: The Art of James Cameron' y ha concedido una entrevista ScreenCrush, donde ha comentando que pidió la bendición de Stan Lee para cualquier cambio que quería hacer, ya que "habría sido muy diferente", ya que veía al trepamuros como una metáfora de lo siguiente:

Ese potencial sin explotar que tienen las personas y que no reconocen en sí mismas. Y también era una metáfora de la pubertad y todos los cambios en tu cuerpo, tus ansiedades sobre la sociedad, sobre las expectativas de la sociedad, tus relaciones con quien te atrae, todas esas cosas.

De hecho, a él se le ocurrió antes que a Raimi la idea de que las redes que lanza sean una prolongación de los poderes que obtiene tras ser picado por la araña radioactiva. Además, aclaró que él hubiese utilizado ese recurso de una forma diferente:

Quería hacer algo que tuviera un toque más crudo. Los superhéroes en general siempre me parecieron una especie de fantasía, y quería hacer algo más en la línea de 'Terminator' y 'Aliens', que te creas la realidad de inmediato. Que estás en un mundo real, no en una ciudad mítica como Gotham. O Superman y el Daily Planet y todo ese tipo de cosas, donde siempre se sintió metafórico, una especie de cuento de hadas. Quería que fuera: es Nueva York. Sucede ahora. Alguien es mordido por una araña y se convierte en este niño con estos poderes y tiene la fantasía de ser Spider-Man, y hace este traje y es horrible, y luego tiene que mejorar el traje, y su gran problema es el maldito traje. Ese tipo de cosas. Quería basarlo en la realidad y sentar sus bases en la experiencia humana universal. Creo que habría sido divertido hacer esa película.

Por desgracia, Carolco se fue a la quiebra antes de que la película pudiera salir adelante, siendo entonces cuando intentó convencer a Fox para que se hiciera con los derechos del personaje, pero él mismo recuerda que ese tema no estaba muy claro y que "Sony tenía un vínculo muy cuestionable con los mismos y Fox no quiso pelear por ellos (...) No querían meterse en una batalla legal y yo estaba en plan "¿Estás bromeando? Eso podría valer, no sé, 1.000 millones de dólares" 10.000 millones después"

Eso sí, Cameron sacó una lección muy valiosa de todo esto, ya que tras 'Titanic' decidió no volver a trabajar con propiedades intelectuales ajenas: "fue probablemente la patada en el culo que necesitaba para centrarme en mi material propio".