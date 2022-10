La precuela perdida de 'Avatar': así era la película de James Cameron esencial para su plan maestro de la saga de Pandora que seguramente ya nunca veremos

Quedan ya menos de tres meses para el estreno de 'Avatar: El sentido del agua', la esperadísima secuela de la película más taquillera de todos los tiempos. Además, la idea de James Cameron es que veamos al menos cuatro continuaciones de 'Avatar', pero ese no fue siempre el plan, ya que llegó a hablar de una precuela que seguramente ya nunca llegaremos a ver.

Las primeras expediciones a Pandora

Fue en 2012 cuando Cameron desveló en declaraciones concedidas MTV que su objetivo era que 'Avatar 4' fuese una precuela. Por aquel entonces, el plan era rodar la segunda y la tercera al mismo tiempo, estando un poco en el aire todo lo que vendría a continuación, pero sí dejó claro qué es lo que quería contarnos en ese precuela:

Todavía no he escrito nada al respecto, pero básicamente se remonta a las primeras expediciones a Pandora, y a lo que se produjo entre los humanos y los Na'vi y a lo que supuso ser un explorador en un mundo completamente desconocido. Porque cuando entramos, incluso en la primera película, todo se conoce sobe el futuro, estamos cayendo en un proceso que es de 35 años en toda una colonización. Lo único que queda por hacer es volver a ver cómo eran esas primeras expediciones y crear algunos personajes nuevos que luego se conviertan en personajes heredados en películas posteriores. Es el plan.

Suena un poco como esos flashbacks a mitad de temporada en una serie para ahondar en el pasado de algún personaje y ver qué ramificaciones tiene eso en la actualidad. El problema es que esa fue la única vez que Cameron habló sobre ella y en todo este tiempo las únicas noticias que hemos tenido apuntan a que es una idea que ha acabado descartando.

La primera prueba de ello no llegó hasta 2016, que fue cuando Cameron confirmó que la saga llegaría al menos hasta 'Avatar 5', destacando que todas ellas serían secuelas y que funcionarían de forma autónoma, pero que el plan con todas ellas era dar forma a una saga.

Nada ha cambiado desde entonces al respecto, y además el propio director de 'Titanic' ya comentó en su momento que 'Avatar 4' y 'Avatar 5' podrían no hacerse si las dos anteriores no consigue el éxito esperado. Con todo, eso fue cuando Fox todavía no era propiedad de Disney, por lo que quizá haya cambiado. Eso sí, unas recientes declaraciones de Cameron dejando caer que podría no dirigirlas invitan a pensar que su existencia todavía no está asegurada.